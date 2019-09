Bernardo Silva acusado de racismo contra Benjamin Mendy por broma en redes sociales [FOTO]

La situación futbolística de Bernardo Silva es envidiable, pues se ha vuelto uno de los pilares más importantes en el juego del Manchester City. El último fin de semana, el volante fue la gran estrella de la victoria sobre el Watford (8-0), con el hat-trick que logró consumar durante el partido. La felicidad del portugués era enorme, que aprovechó para compartir publicaciones.

No obstante, la presencia del habilidoso futbolista no fue la única resaltante en el encuentro. El lateral izquierdo francés Benjamin Mendy volvió al terreno de juego luego de 5 meses, jugando todo el primer tiempo completo, pero fue cambiado para no arriesgar su físico. El jugador también celebró lo hecho por su compañero, mostrando esa gran confianza que tienen.

A través de Twitter, las dos estrellas del Manchester City compartían mensajes, pero ahí Bernardo Silva decidió jugar una broma a su compañero. “¿Adivina quién es?”, publicó el portugués y adjuntó una composición fotográfica: Benjamin Mendy en su niñez y la imagen de Conguito (marca de chocolates). Todo parecía ser una broma entre buenos amigos.

Sin embargo, miles de comentarios adujeron racismo por parte de Bernardo Silva, obligando al jugador a eliminar el tuit. La publicación se hizo viral y ‘Kick It Out’, organización que busca eliminar ese aspecto negativo en el fútbol, toma con pinzas la situación, presentando una solicitud a la FA (Asociación de fútbol en Inglaterra) para revisar el caso y tome las medidas respectivas.

Según se ha conocido, Bernardo Silva ha sido acusado utilizar un ‘estereotipo racista’ en redes sociales, aunque ese contexto no ha sido contemplado previamente en para futuras sanciones. Y es que, desde julio, la FA anunció que los implicados en actos racistas, confirmados luego de una investigación, serán sancionados con 6 partidos fuera de los terrenos de juego.

La FA abriría un expediente sobre el caso Bernardo Silva - Benjamin Mendy, que también conlleva a una suspensión de partidos, tal vez mínima, con la finalidad de sentar un precedente. Horas más tarde, el portugués replicó “Ni siquiera puedo bromear con un amigo en estos días ... Ustedes …”. El Manchester City será notificado pronto si perderá o no a su gran estrella por lo sucedido.