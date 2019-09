Santos suspendió a Christian Cueva tras pelea en discoteca [VIDEO]

Christian Cueva tocó fondo en el Santos. A pedido del entrenador Jorge Sampaoli, el volante de la selección peruana ha sido suspendido de forma preventiva por la directiva del club y el caso del video donde protagoniza una pelea con un hincha dentro de una discoteca ha pasado al departamento legal. El jugador de la no sería tomado en cuenta para los próximos partidos del cuadro brasileño hasta que se resuelve el incidente.

"Tras el lanzamiento del video relacionado con el atleta Christian Cueva, el jugador presentó su versión del incidente al consejo de Santos. El jugador se suspende preventivamente y el caso se entrega al departamento legal", escribió la cuenta oficial de Santos de Brasil.

Christian Cueva confirma pelea con hincha del Santos

En RPP Noticias, Christian Cueva dio su versión de los hechos: "Entiendo al hincha y la situación pero me veo agredido que tal vez pudo ocasionar daño a mi persona".

"Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas ´piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debe reaccionar (...) La agresión física no lo voy a permitir", agregó el jugador del Santos.

Video de la pelea de Christian Cueva en una discoteca de Brasil

"El peruano Christian Cueva, centrocampista deL Santos, fue filmado durante una pelea anoche en un club nocturno de Santos. Un video que circula en las redes sociales muestra a un hombre arrojándole algo al jugador que intenta defenderse y es retenido por dos personas, incluida una mujer", informa "GloboEsporte".

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, convocó a Christian Cueva para los amistosos contra Uruguay pese a los pocos partidos que tiene con el Santos. Apenas jugó 12 y no registra goles ni asistencias.

Prensa brasileña reacciona en Twitter ante el caso de Christian Cueva

¿Cuánto le costó Christian Cueva al Santos?

El Santos logró la cesión de Christian Cueva hasta enero del 2020 pero el contrato con el Krasnodar exige una obligación de compra de 6 millones de euros (6,7 millones de dólares), el segundo fichaje más caro de la historia del club, que deberá ser solventada después de la fecha límite. No obstante, el "Peixe" cuenta con una cláusula especial para poder vender a Cueva si en caso se presenta una oferta igual o superior al monto señalado. El salario actual del jugador nacional ronda por los 130 mil euros (142 mil dólares).

¿Qué clubes mostraron interés por fichar a Christian Cueva?

Botafogo, Cruzeiro, Metz (Francia) y club de Emiratos Árabes Unidos buscarán fichar -o tener la cesión- a Christian Cueva. Pero las negociaciones nunca avanzaron, sobre todo por la negativa del Krasnodar.