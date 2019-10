Dani Ceballos: "En el Madrid no jugaba ni disfrutaba del fútbol"

Dani Ceballos atraviesa un momento de ensueño con el Arsenal y ello se ve reflejado en su nueva convocatoria con España para los choques ante Noruega y Suecia, 12 y 15 de octubre, respectivamente, por las clasificatorias a la Eurocopa 2020.

El mediocampista 'gunner' fue el primero en comparecer ante la prensa y aprovechó los micrófonos para hablar que no echa de menos al Real Madrid, club que deberá regresar al final del curso.

"Irme al Arsenal ha sido un paso muy importante en mi carrera. No me da pena no estar en el Madrid. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol", agregó.

Es preciso mencionar que antes de cruzar el charco, el volante hispano había disputado 56 encuentros, de los cuales el 75% de ellos ingresó desde el banquillo. No gozaba de protagonismo en el cuadro de Chamartín.

De otro lado, Ceballos se mostró feliz de volver a defender los colores de su selección y de reencontrarse con Sergio Ramos, a quien lo considera su espejo. El capitán blanco siempre le aconsejaba cuando estaba en el Santiago Bernabéu.

"Sergio Ramos es un jugador que sigue teniendo la ambición de un joven y eso le hace diferente a los demás", agregó Ceballos, quien registra 11 partidos en lo que va de la temporada con los 'gunners'.

EL DATO:

Real Madrid es el equipo con más Champions en la historia, con 13 'Orejonas'.