Jorge Sampaoli cerca de dejar el Santos para dirigir a un grande de Europa: ¿una puerta para Cueva?

Jorge Sampaoli es el actual técnico del Santos FC, equipo que milita en el Brasileirao, sin embargo, esto podría cambiar ya que se encuentra en la mira de la dirigencia del Olympique de Lyon para reemplazar a Sylvinho, ello luego de que este presentó su renuncia inmediata.

El técnico argentino estaría cerca de regresar a Europa y esta vez sería a Francia, para dirigir a uno de los equipos más representativos de la Ligue 1. Luego de su llegada al club paulista en diciembre del 2018, el 'Hombrecito' podría enfrentarse al PSG de Neymar y compañía.

Según el medio francés L'Equipe, el nombre del Sampaoli ha tomado mucho fuerza para ser el nuevo dueño del banquillo del Lyon y, hasta ahora, es el de mayor agrado para los franceses. Sus buenos resultados con el Sevilla serían una de sus mejores cartas de presentación.

No obstante, el ex entrenador de la Selección de Chile y Argentina no estaría solo en la pugna y tendría como principal competidores a Rudi Garcia y Laurent Blanc, siendo el último otra de las grandes opciones, pues anteriormente fue entrenador del Girondins, PSG y de la selección francesa.

Cueva renace

Como se sabe, Jorge Sampaoli no considera a Christian Cueva en el equipo titular del Santos. Por ello, una salida del Dt argentino podría darle oportunidad ante el nuevo técnico. "Aladino" tendría que llenarle los ojos para que sea tomado en cuenta.

Olympique de Lyon despide a su entrenador

El club francés tomó la decisión de destituir al brasileño Sylvinho que llegó a inicios del 2019, tras unas serie de malos resultados que los tiene en la casilla 15 de la Ligue 1.

Olympique de Lyon intenta con Arsene Wegner

Los últimos trascendidos afirman que el ex técnico del Arsenal, también habría sido incluido dentro de las opciones de Lyon, sin embargo hasta ahora no habrían acercamientos entre ambos y solo se maneja su nombre como una opción secundaria.