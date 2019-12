Chelsea venció 2-0 al Tottenham y se llevó el Derbi londinense | RESUMEN Y GOLES

Tottenham sufrió una derrota en casa ante el Chelsea. El cuadro de José Mourinho no encontró la brújula del partido y la esperanza de empatar al cuadro de Lampard se esfumó cuando Son vio la roja en el segundo tiempo.

La primera mitad fue determinante para el Chelsea que aprovechó las situaciones de ataque para asegurar la victoria. Primero fue Willian, quien de un certero disparo cruzado abrió el marcador.

Tras el gol, Tottenham tuvo dos chances para anotar. Primero fue Mount, que en lugar de patear en primera, la paró y permitió que le punteen el balón. Luego, Kane tras recibir un centro, definió terrible.

Al cierre del primer tiempo, Chelsea aumentó la cuenta. Willian anotó el segundo de penal tras una dura falta del golero Gazzaniga sobre Marcos Alonso en el área.

Para el complemento, Tottenham perdió un hombre. Son se fue a las duchas por una dura falta sobre Rudiger. Las cosas no le salieron al cuadro de "Mou" que cerró un partido para el olvido.

Tottenham vs Chelsea EN VIVO minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido.

78' Amarilla para Rüdiger (Ch) por falta sobre Sánchez. Tottenham 0-2 Chelsea.

61' Roja para Son (T) por falta ante Rüdiger. Jugada fue consultada al VAR.

58' Amarilla para Sissoko por falta sobre Willian (Ch).

45' Cambio: Entró Eriksen en lugar de Dier (T).

Arranca el segundo tiempo en el Tottenham Hotspur Stadium.

Arranca el segundo tiempo en el Tottenham Hotspur Stadium.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo. Tottenham 0-2 Chelsea.

¡GOOOL!

47' De penal, Willian anota el segundo.

47' VAR cobra penal.

45' Dura falta de Gazzaniga (T) contra Alonso (Ch). Verán el VAR.

42' Alli y Kovacic son amonestados con amarillas.

¡Otra vez!

29' centro de Kane (T) y Son conecta desviado. ¡Casi!. Tottenham 0-1 Chelsea.

¡Uff!

27' Kane (T) tenía el empate. Remató horrible en el área.

22' Mount (Ch) no logra controlar bien en el área. Era el segundo. Sánchez la punteó.

¡GOOOL!

11' Willian con certero derechazo, anota para los "blues".

Arrancó el partido por la Premier League.

En minutos arranca el partido desde el Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham vs Chelsea EN VIVO alineaciones confirmadas

Chelsea: Kepa; Rudiger, Tomori, Zouma, Azpilicueta, Kante, kovacic, Alonso, Willian, Abraham, Mount

Entrenador: Lampard

Tottenham: Gazzaniga; Vertonghen, Alderweireld, Aurier, Sánchez, Sissoko, Lucas Moura, Alli, Dier, Son, Kane

Entrenador: José Mourinho

Escenario: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 11:30 a.m.

Tottenham vs Chelsea EN VIVO previa

Maestro vs alumno. El duelo entre el Tottenham y el Chelsea no será exclusivamente en el campo, lo será también en el banquillo entre José Mourinho y Frank Lampard, dos de los artífices de la época dorada de los 'Blues'.

Fue el DT del Tottenham el que transformó la millonaria inversión de Roman Abramovich en títulos y el actual DT del Chelsea uno de sus principales escuderos, mención aparte que el por entonces futbolista se convirtió en una leyenda del club y hoy se encuentra de vuelta en la institución londinense para liderar un proyecto ambicioso.

Y es que, ante la sanción de la FIFA de no poder fichar, Lampard dio la cara y asumió el cargo de técnico del Chelsea, además de apostar por las jóvenes promesas del club. Aunque con turbulencias, la apuesta dio frutas, pero hoy vive su punto más complicado debido a una serie de malos resultados.

El Chelsea apenas ha ganado 3 de los últimos 15 posibles en la Premier League y se encuentra a 20 puntos del líder Liverpool. Si bien hoy se encuentra en zona de clasificación a Champions League, podría perder aquella condición en caso pierda ante el Tottenham.

Los 'Spurs', séptimos con 26 puntos, alcanzarían el mismo puntaje del Chelsea en caso ganen el derbi londiense, además se situarse como cuartos gracias a los goles a favor.

Mientras en el Chelsea las dudas no cesan, en el Tottenham la llegada de José Mourinho le ha dado un nuevo aire tras la salida de Mauricio Pocchettino. Los 'Spurs' lleva 12 puntos ganados de los 15 posibles y están volviendo a ser competitivos para aspirar a ganar los otros torneos en los que siguen vivos.

El principal favorecido con la llegada de Mourinho al Tottenham es el volante inglés Dele Alli, que dejó atrás su bajón futbolístico, volvió a acercarse al área y hoy ya tiene 5 goles y 3 asistencias en Premier League. Además, acumula 5 goles en los últimos 4 enfrentamientos ante el Chelsea y asoma como la principal amenaza para los 'Blues'.

Chelsea vs Tottenham EN VIVO | Alineaciones probables

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic.

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Sissoko, Dier; Lucas, Alli, Son; Kane.

