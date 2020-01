Real Madrid vs Valencia [DIRECTV EN VIVO] 3-0 En directo Supercopa de España | Guía TV

VER EN VIVO Real Madrid vs. Valencia EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 08 de enero por la semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City de Arabia desde las 14:00 p.m. (hora peruana) vía LIVE STREAMING de DirecTV Sports.

Real Madrid vs Valencia [MINUTO A MINUTO]

- 39' ISCO ANOTA EL 2-0 SOBRE VALENCIA

- 15' GOLAZO OLÍMPICO DE TONI KROOS

- Los equipos están confirmados y saltarán al campo de juego en cualquier momento.

Alineaciones confirmadas

XI VALENCIA: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia, Coquelin, Carlos Soler; Gameiro, Ferrán Torres.

PREVIA REAL MADRID VS VALENCIA

Con muchas bajas. Llegó la hora de la verdad para los dirigidos por Zinedine Zidane en esta Supercopa de España. Real Madrid enfrenta a Valencia con varias figuras de su primer equipo fuera por lesiones.

Karin Benzema y Gareth Bale son las principales bajas más la conocida ausencia de Eden Hazard quien se encuentra fuera de las canchas desde hace varias semanas. Estos jugadores en mención ni siquiera viajaron a Arabia con la delegación del Real Madrid.

Mientras que Valencia también llega mermado en su plantilla por la sensible baja de Rodrygo quien se lesionó en el partido ante Eibar. Por ahora el cuadro ‘Che’ se ubica en la casilla seis de la tabla de posiciones de LaLiga Santander con 31 puntos.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO | Posibles alineaciones

Real Madrid: T. Courtois, D. Carvajal, R. Varane, S. Ramos, F. Mendy, T. Kroos, F. Valverde, L. Modric, Isco, Rodrygo y L. Jovic.

Valencia: J. Doménech, D. Wass, Gabriel Paulista, M. Diakhaby, J. Gayà, Ferrán Torres, D. Parejo, F. Coquelin, K. Gameiro, M. Gómez.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO | Guía de canales

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Honduras: Sky HD

Hungría: Digi Sport 1

Italia: Nove TV

Noruega: Eurosport Player Norway, Eurosport Norway

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Suecia: Kanal 9 Sweden, Eurosport Player Sweden

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Valencia | Horarios del mundo

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

España: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Alemania: 20:00 horas

Suecia: 20:00 horas

