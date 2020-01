Fluminense presentó a Fernando Pacheco con particular video

Con una música muy peruana de fondo, entre Machu Picchu, ceviche, una llama y un campo de juego, Fluminense presentó por todo lo alto la incorporación del delantero peruano Fernando Pacheco por los próximos cuatro años.

Comunicado Oficial sobre la transferencia definitiva del jugador Fernando Pacheco a @FluminenseFC #SaludFernando pic.twitter.com/1KMBJXh0Pz — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 14, 2020

“El Club Sporting Cristal anuncia que ha llegado a un acuerdo con Fluminense por la transferencia definitiva del futbolista Fernando Pacheco, extremo de nuestra cantera e integrante de nuestro plantel principal”, señaló el comunicado del club celeste en su cuenta oficial de Twitter.

Fernado Pacheco, quien campeonó en dos ocasiones con Sporting Cristal, deja un porcentaje para el club rimense, en caso exista una futura venta. “Este acuerdo permite a nuestra institución conservar una participación en una futura transferencia del futbolista mencionado”

Tem reforço pintando na área! 🇵🇪🇭🇺 pic.twitter.com/1mmNq4kEzX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 14, 2020

Además, en tienda rimense le dedicaron un emotivo mensaje al joven que se inició y vivió en el club por un periodo muy largo, pero que ahora ven partir al fútbol brasileño para brillar. "¡7 años juntos, 7 años de alegrías! Hoy nos toca decir adiós, pero estamos seguros que llegarás lejos. ¡Salud, Pache!"

Tras firmar su contrato por los próximos cuatro años, Fernando Pacheco volvería al Perú para reintegrarse a los trabajos de la Selección Peruana Sub 23 pensando en el torneo Preolímpico que se disputará los próximos días en Colombia. Sin embargo, Fluminense tendría que aceptar la vuelta, debido que, al no ser fecha FIFA, no está obligado a ceder.

Pero, hace unos días, tras la victoria sobre El Salvador correspondiente a un amistoso internacional, Nolberto Solano, técnico de la Sub 23, confirmó que el flamante jale de Fluminense sí estará en el Preolímpico, torneo donde buscarán conseguir el único cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.