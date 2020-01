Lionel Messi expresa molestia a Quique Setién por despido de Ernesto Valverde ¿Problemas? [VIDEO]

Barcelona | Lionel Messi no le cayó nada bien la salida de Ernesto Valverde del club, pues siempre le ha tenido un especial estima y la relación entre ambos fue muy buena, sin embargo, se tiene que adaptar a Quique Setién, nuevo entrenador del Barca, y en pro de la mejora del equipo ya habrían sostenido una extensa reunión.

Según informa el diario Sport, Setién se habría reunido con el capitán del Barcelona para analizar el sentir actual del equipo, pues anímicamente la eliminación de la Supercopa de España no cayó nada bien al grupo y a eso le sumamos que cambiaron de entrenador en tan solo 24 horas.

En la reunión que se llevó a cabo en las prácticas de entrenamiento del último viernes, se pudo apreciar que ambos estaban muy relajados en medio de varias sonrisas y anécdotas, sin embargo, no todo fue color de rosa y también tocaron el tema 'caliente' de la semana. El despido de Valverde.

El argentino no ocultó el disgusto obvio por la salida del ahora ex entrenador culé y le expresó a Setién que no le cayó nada en gracia la decisión de la directiva, pues Valverde empatizaba muy bien con toda la plantilla, ante esto, el nuevo técnico del Barca supo entender el sentir del '10' azulgrana que es compartido por gran parte del equipo.

Pero en el Barca saben que tienen que pasar la página y remar todos hacia adelante, pues ya se encuentran a mitad de temporada y tendrán partidos muy importantes en los próximos meses, así que Messi confía en que la experiencia de Setién para manejar al grupo.

Quique Setién nuevo entrenador del Barcelona

A inicios de la semana se anunció la salida de Ernesto Valverde del club e inmediatamente después se dio a conocer al ex entrenador del Betis como nuevo del banquillo, esta decisión sorprendió a los hinchas, pues Setién es un entrenador que no ha dirigido hasta el momento a ningún equipo grande, no tiene experiencia en Champions y no ha ganado nunca un título.

Quique Setién organizó una cena con el equipo

En pro de que entrenador y equipo se conozcan, Setién organizó una cena de confraternidad a la que acudió todo el plantel a excepción de Luis Suárez y Ousmane Dembélé que fueron los únicos ausentes, pues ambos se encuentran lesionados. En la mencionada reunión el ambiente que se apreció fue muy bueno y se evitaron tocar temas deportivos.