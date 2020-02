Fernando Pacheco, a prensa brasileña: "Quiero ser tan grande como Guerrero"

Fernando Pacheco ya puede hablar como jugador de Fluminense. La eliminación de la Sub-23 del Preolímpico derivó que se decida el futuro de algunos elementos del equipo de Nolberto Solano como Jesús Pretell (cedido a Melgar) o que jugadores como el "10" pueden ya conceder entrevistas a medios brasileños.

'Globoesporte', uno de los medios más importantes de Brasil, habló con Fernando Pacheco y el hoy jugador de Fluminense se sinceró sobre su fichaje por el club carioca: su emoción de jugar en el extranjero, su admiración por Ganso y el deseo de emular a su compatriota Paolo Guerrero.

"Es una alegría enorme por todo lo que había pasado y lo que me ocurre en la selección. Ir a un club grande en Brasil es súper importante y estoy muy feliz por este nuevo reto", afirmó el futbolista de 20 años.

Pacheco explicó que jugó motivado ante Brasil en el Preolímpico Sub-23, un partido que Perú perdió, pero que dejó imágenes inolvidables como el saludo del central Nino a su futuro compañero en Fluminense. Ahora bien, no fue el único brasileño que tuvo un detalle con el peruano. "La mayoría de los jugadores de Brasil me felicitaron. Yo pensé que no me conocían", reveló 'Fer'.

Ahora, Pacheco reveló que hay un jugador del Fluminense al que se muere por conocer: Paulo Henrique Ganso. "Cuando era joven miraba mucho Santos y estaba Ganso, quien tendré ahora de compañero. Será muy bonito aprender de él", precisó.

A la espera de su debut con Fluminense, Fernando Pacheco aspira a emular lo hecho por un compatriota en tierras brasileñas. "Creo que cuando hablamos de Brasil y miramos a un jugador peruano que hoy ha marcado mucho, es Paolo Guerrero. Es motivador para mi. Siempre lo veo y quiero ser tan grande como él ahora y ser reconocido por los fanáticos brasileños", puntualizó.

No fue inscrito para la Copa Sudamericana

Fernando Pacheco, cuya llegada a Río de Janeiro se espera la próxima semana, no fue inscrito por Fluminense para la primera fase de la Copa Sudamericana en la que su club enfrentará a Unión La Calera el próximo 4 y 18 de febrero. Eso sí, si el 'Flu' avanza el peruano podrá ser inscrito para la siguiente etapa del certamen.