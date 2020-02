Ernesto Valverde confiesa que no ve fútbol desde su salida del Barcelona: "Cuesta volver a ver "

Barcelona decidió destituir a Ernesto Valverde luego de ser eliminados de la Supercopa de España a penas iniciado el año, desde allí el ex técnico culé entró en una cura de silencio y desapareció del medio, sin embargo, reaparecería en el Bilbao International Football Summit, con un aspecto algo descuidado, muy diferente al que nos tenía acostumbrados.

El ''Txingurri' admitió que no ha estado siguiendo el fútbol desde su salida del banquillo azulgrana, y que el único partido que vio completo fue el del Barca vs. Athletic Bilbao, mismo que terminó con otra eliminación para su exs dirigidos esta vez por la Copa del Rey.

"Estas semanas no he visto mucho fútbol y lo he hecho un poco de lejos. He puesto un poco de distancia con lo que está pasando pero cuando vas en un club a 200 por hora no puedes pasar a cero de nada" manifestó el entrenador español.

Asimismo, agregó: "Ayer vi la semifinal de Copa a ratos, por televisión. El único partido completo que he visto este mes ha sido el Athletic-Barcelona de Copa" . Vale recordar que Valverde también dirigió a los 'leones' cuando se iniciaba como entrenador.

En el mismo orden se animó hablar de sus dos eliminaciones de Champions League, la primera ante la Roma y la segunda ante el Liverpool en Anfield, que significó un punto de quiebre muy fuerte en el equipo:

"En Roma no terminamos de estar en el partido y siempre piensa que con los que estábamos lo podíamos sacar. Y en Liverpool cuando empezamos a jugar nos hicieron el gol que queríamos evitar. Un gol nos dada la clasificación y en un minuto nos metieron dos goles", indicó Valverde.

Por último, acabó con las especulaciones de que había sido 'maltradao' por el Barca, afirmando que el no sintió eso: "No pienso en si me he sentido injustamente tratado. Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta" finalizó el ex técnico del Barcelona.