Mario Balotelli estalla contra el Coronavirus: "Ya no veo a mis hijos"

Mario Balotelli se encuentra 'aburrido' de la situación que ha causado la expansión del Coronavirus, ya que debido a eso la Serie A se ha visto en la necesidad de aplazar muchos de los partidos de la Coppa Italia y otros torneos, es más las autoridades correspondientes evalúan la posibilidad de suspender el fútbol en Italia.

El presidente de la Federación de Fútbol de italia, Gabriel Gravina expresó su preocupación por lo que viene ocurriendo en su país y deslizó la posibilidad de una para total en el fútbol italiano de seguir expandiéndose el virus pues "Velar por la seguridad de todos será lo primero", manifestó el dirigente en 'Rai Sport'.

Luego de estas declaraciones del mandamás de la entidad italiana, Mario decidió expresar su malestar por lo que viene ocurriendo a través de una publicación en su cuenta de instagram: "Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar para entretener a alguien", indicó el ex AC Milan,

Asimismo, siguió con el descargo destacando que a raíz de esta pandemía que ya acabado con más de 3 mil vidas en el mundo no ha podido estar con sus familiares:

"Me encanta el fútbol más que a tí, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral. Ya no veo a mis hijos por este maldito virus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mí y seguro que nunca querría que mi madre, a quien veo y como con ella casi todos los días, no sea una compañera mía y por mucho que pueda amar el fútbol no me gusta" , escribió en la popular red social.

Serie A a puerta cerrada

Como se recuerda Mario Balotelli milita actualmente en el Brescia, equipo que el lunes 09 de marzo se enfrentará ante el Sassuolo por la jornada 26 de la Serie A. El equipo de 'SuperMario' tiene la necesidad de ganar pues es el colero de la tabla con 16 unidades.