¡Atención! UEFA a un paso de suspender la Champions y Europa League por el coronavirus

Últimas noticias llegan desde el 'Viejo Continente'. Y es que se conoció que la UEFA, máximo ente del fútbol europeo, estaría a punto de suspender tanto la Champions League como la Europa League debido a la pandemia del coronavirus que viene cobrando la vida de miles de personas en el mundo.

El último miércoles se llevaron a cabo más duelos de vuelta de la Champions League en donde algunos encuentros tuvieron que realizarse sin público como medida de precaución por el coronavirus. Sin embargo, el Liverpool vs Atlético de Madrid sí contó con hinchas en las gradas.

Pero tal parece que sería el último choque entre dos clubes en competencias europeas que se haya visto con público. La UEFA tendría en mente suspender la programación de la Champions League y de la Europa League ya que cada vez son más las personas están siendo contagiadas con el coronavirus en el 'Viejo Continente'.

Si bien aún no se ha hecho oficial la publicación, desde Europa informan que es cuestión de minutos u horas para que lancen el comunicado señalando lo expuesto. Además, se pudo conocer que la suspensión sería de aproximadamente un mes.

Sobre los partidos de hoy, correspondiente a los octavos de final de la Europa League, se llevarían a cabo sí o sí. Sin embargo, desde un inicio los choques como el Sevilla vs Roma e Inter vs Getafe no se iban a jugar a causa de que Italia es uno de los países que más está sufriendo por el coronavirus.

Europa League | Inter vs Getafe

Una de las llaves de octavos de final de la Europa League era el Inter vs Getafe. Sin embargo, el equipo español dejó en claro que no pondría en riesgo la integridad de sus jugadores por lo que no viajarían a Italia, país que está en cuarentena total y que ha sufrido la perdida de más de 800 personas.

Coronavirus | Torneos y eventos deportivos son cancelados en todo el mundo

Desde que el coronavirus comenzó a expandirse en todo el mundo, ha generado que diversos torneos deportivos se vean en la obligación de cancelarlos. Algunos de ellos son las Eliminatorias Asiáticas Qatar 2022, Fórmula 1, Liga Santander y la Serie A.

