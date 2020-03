'You'll never walk alone' del Liverpool se convierte en el himno de Europa para afrontar el coronavirus [VIDEO]

Coronavirus ha afectado de gran manera al continente europeo, donde se han originado la mayor cantidad de contagiados y muertes a causa de este mortal virus.

Ante este oscuro panorama se realizó una cadena internacional en la que participaron casi 200 radios europeas, estas decidieron unir fuerzas para trasmitir un mensaje de esperanza en las notas de la mítica canción del Liverpool.

We stand together ❤️



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A