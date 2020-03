Jugador de la MLS luce orgulloso camiseta de Perú y Alianza Lima [FOTO]

Mientras el fútbol a nivel internacional está detenido debido a la pandemia mundial del coronavirus, diversos jugadores aprovechan esta cuarentena para ejercitarse, mientras que otros para lucir sus diversas colecciones y este parece ser el caso de Andrew Farrell, jugador de la MLS quien hizo ver su repertorio de camisetas.

“Qué camisetas coleccionan? Escribió en su Twitter acompañada de una fotografía de todas las remeras que ha juntado, entre ellas la de la Selección Peruana, Alianza Lima, Yordy Reyna y otras grandes camisetas de equipos internacionales como Arsenal, Borussia, Chelsea, etc.

La colección de camisetas de Andrew Farrell muestra que tiene a la Xhata y Henry del Arsenal, Marcos Alonso y David Luiz del Chelsea, Marcos Reus de Borussia Dortmund, Ribéry de Bayern Munich, la 29 de Yordy Reyna del Vancouver Whitecaps, entre otras indumentarias.

¿Quién es Andrew Farrell? Es un defensa central estadounidense de 27 años que milita en el New England Revolutión de la MLS de Estados Unidos. Además, el zaguero norteamericano también tiene la nacionalidad peruana y en algún momento se declaró hincha de Alianza Lima.

Como se sabe, hace unos días, Paulo Dybala también se animó a mostrar su impresionante colección de camisetas de las diversas selecciones y equipos del mundo. ¿Qué jugador se sumará al “Kit Sout chellenge”? Esperemos que sean Messi o Cristiano.

#kitsoutchallenge what jerseys do you guys collect? #NERevs pic.twitter.com/9dDJ6KzJfJ