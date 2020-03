Jugador del Liverpool: "Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi"

La Champions League 2018-2019 contó con varios pasajes para la historia, siendo una de ellas la sorprendente semifinal entre el Liverpool y el Barcelona. Los "reds" pudieron remontar la derrota por 3-0 en el Camp Nou al ganar por 4-0 en Anfield.

Joel Matip, defensa del cuadro rojo y autor de la clasificación a la final, dio detalles de algunos momentos de la victoria sobre el Barza. "Después del partido, formamos una línea hombro con hombro frente a 'The Kop' y cantamos 'You'll Never Walk Alone' con toda la afición".

"Fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, quizás al nivel de mi debut con el Schalke 04 en Múnich. No me importaba nada, era como si flotara en el aire", declaró el zaguero del Liverpool para '11 Freunde'.

Así mismo, Matip recordó que durante el festejo de su equipo a la final de la Champions, que disputó contra el Tottenham, tuvo que realizar la prueba antidoping al lado de la figura azulgrana, Lionel Messi.

"Me encontré con un chico sentado y bastante deprimido. Conoces a los demás jugadores de haber jugado contra ellos, pero no es lo mismo que sentarte todos los días a su lado en una habitación pequeña, como si fueras a tomar un café. Era Messi. Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi", señaló el central.

El encuentro entre Liverpool y Barcelona por la semifinal de la Liga de Campeones se convirtió en una de las remontadas más recordadas por los amantes del fútbol, que abriría camino a su sexta "orejona".