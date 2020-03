Carlos Vela confirma intención del Barcelona por ficharlo: "No me dejaron ir al Barca"

Carlos Vela, atacante de Los Ángeles FC que milita en la MLS, fue durante al año pasado uno de los grandes objetivo del Barcelona, sin embargo, su fichaje no se dio y en su lugar llegaría Boateng.

En su última entrevista el delantero ha revelado a la revista ‘GQ' que el cuadro español fue estuvo muy cerca de ficharlo el año pasado, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y se frustró su traspaso.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro”, indicó Carlos Vela.

Vale recalcar que en la temporada pasada el jugador mexicano salió con el máximo goleador de la MLS, por encima de su rival en ese entonces Zlatan Ibrahimovic, no obstante, su club no logró coronarse campeón del torneo.

Barcelona quiso fichar a Carlos Vela

En el mismo orden Vela señaló a su actual club como los únicos 'culpables' para que esta gestión con el Barcelona no se haga efectivo: "No me dio facilidades el club para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio".

Carlos Vela feliz en la MLS

Por último, indicó que a pesar de las trabas que puso el club angelino para fichar por cuatro meses al Barcelona se encuentra contento donde en LAFC: "No pasa nada porque estoy más que feliz aquí”.