Antonio Cassano: “Lionel Messi es mejor que Diego Maradona”

A lo largo de los años se han repartido las opiniones sobre quién ha sido el mejor futbolista argentino de la historia. Algunos consideran que Diego Armando Maradona lidera esta lista, mientras que otros piensan que este título se lo lleva Lionel Messi, como es el caso de Antonio Cassano.

El exjugador italiano considera que el "Pelusa" ha hecho grandezas en el mundo del fútbol, sin embargo, "Lio" ha podido realizar lo mismo y por más tiempo. “Maradona ha hecho algo nunca antes visto durante cuatro o cinco años, pero Messi ha estado haciendo lo mismo durante 15 años”, declaró el ex AC Milan para "Corriere dello Sport".

Cassano también destacó los sorprendentes número que lleva la "Pulga" en su carrera. “Messi anotó 710 goles e hizo 300 asistencias. Cuando juega, su equipo ya está ganando 1-0. Los seguidores de Maradona deben reconocerlo. Hay alguien mejor que él”.

Así mismo, el exdelantero reveló una divertida historia que vivió en sus tiempos con el Real Madrid y que tuvo como protagonista a Ronaldo Nazario. No obstante, "Bambino" recalcó que para él, Lionel Messi sobrepasa la habilidad del brasileño.

“Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador retira a Ronnie para poner a Van Nistelrooy, pero él lo detiene y dice ‘no, me sacarás en 15 minutos si no he marcado dos goles’. Minuto 15: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Dije que si hay un dios del fútbol, ​​es Ronaldo. Luego descubrí que Messi está por encima de él”, señaló el italiano.

En la presente temporada, que se encuentra paralizada por el coronavirus, Lionel Messi ha marcado 24 anotaciones con el Barcelona, 19 por la Liga Santander, 2 por la Copa del Rey, 1 por la Supercopa de España y 2 por la Champions League.