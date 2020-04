Barcelona venderá a tres de sus figuras para concretar el regreso de Neymar

A situaciones difíciles, medidas drásticas. Barcelona es uno de los clubes que más se está viendo perjudicado con la crisis económica que está dejando el avance del coronavirus en Europa.

Para colmo de males, el desbalance presupuestal coincide con el venidero mercado de pases en donde tienen como gran objetivo concretar el regreso de Neymar al Camp Nou.

En tal sentido y con la consigna de no renunciar a tener nuevamente al “Ney” el Barza se ha visto en la necesidad de colocar a tres de sus figuras en vitrina para de esta manera hacer “caja”. Con ello mantendrán los números en azul e irán con todo para repatriar al astro brasileño.

Teniendo en cuenta que PSG no venderá a Neymar por menos de $195 millones, Barcelona tendrá que desprenderse de jugadores de la talla de Samuel Umititi, Ivan Rakitic y de Philippe Coutinho de quien está confirmada su vuelta a Cataluña en junio una vez que Bayern Múnich de por finalizado el préstamo.

Pero si en caso aquella recaudación no fuera suficiente, hay un plan “B” para iniciar la operación Neymar. El plan de contigencia es ofrecer un intercambio de figuras: “Ney” a cambio de Antoine Griezmann y algo de efectiva más. Un hecho bastante difícil más no imposible y que no se puede descartar.

EL DATO:

Neymar partió del Barcelona al PSG en la temporada 2017-2018.