El 'Loco' Gatti: "Tiene que pasarte estas cosas para darte cuenta que no eres imbatible"

La esperanza es lo último que se pierde y eso lo tiene muy presente Hugo Gatti, quien habló por primera vez desde el hospital donde se encuentra recuperando del coronavirus. El exarquero de Boca Juniors y colaborador de 'El Chiringuito' asegura que este partido lo gana de todas maneras.

Como se sabe, 'El Loco' dio positivo al coronavirus el pasado 24 de marzo tras presentar síntomas de neumonía, así lo confirmó su hijo. Gatti se muestra optimista por vencer al coronavirus, pero reconoce que tiene que pasar estas cosas para darse cuenta que uno no es imbatible.

Buenas noticias llegan desde España, pues Hugo Gatti, quien se encuentra hospitalizado en España, rompió su silencio y asegura que está mostrando mejorías y es muy probable que le den de alta la próxima semana. Asimismo, 'El Loco' pidió a sus seguidores nunca dejen de luchar y mucho menos si son diagnosticados de coronavirus.

"Cuando me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía ustedes están locos. A mí me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida", agregó el exportero de la Selección Argentina en una conversación que se dio a través de WhatsApp con el programa 'El Chiringuito'.

Su desgarrador comentario sobre el coronavirus

Lo fuerte llegó después cuando aseguró que tiene que suceder estas cosas para recapacitar y valorar la vida. "Hacen falta estas cosas para darte cuenta que no eres imbatible", apuntó el exguardameta de Boca y River Plate.