Willian sobre su renovación con Chelsea: "Está todo terminado"

El habilidoso extremo brasileño, Willian, aseguró de manera contundente que no renovará con Chelsea y luego de la actual temporada se convertirá en agente libre.

En declaraciones para el medio Expediente Futebol de Brasil, Willian señaló que “con el Chelsea está todo terminado”. Lo que deja claro que no desea vivir una octava campaña en Londres luego de haber ganado dos Premier League (2015 y 2017) y una Europa League (2009).

“Todo el mundo sabe que mi contrato se acaba en unos meses y la renovación es difícil porque el Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo pido que sean tres. O sea que está terminado. No hablamos más, no hay ninguna negociación”, agregó Willian al citado medio.

Willian se formó en la cantera del Corinthians, pasó por el Shakhtar Donetsk de Ucrania y Anzhi Majachkalá de Rusia para luego arribar al Chelsea en el 2013. Con la selección absoluta de Brasil jugó 70 partidos y anotó 9 goles.

¿Oportunidad para Barcelona?

Willian es uno de los varios nombres que están en agenda de Barcelona desde hace más de una temporada por su verticalidad y capacidad de desborde, pero no pudo cambiar de equipo por el alto precio que le ponía Chelsea. Ahora, que quedará en libertad a mitad de año, podría llegar al Camp Nou.

EL DATO

Willian ha disputado 28 partidos en la actual edición de la Premier League con Chelsea.