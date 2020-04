Renato Tapia y Sergio Peña ya tienen fecha de retorno al fútbol en la Eredivisie

La pandemia del coronavirus no se ha detenido, por el contrario, ha empeorado con el paso de las semanas. El fútbol tuvo que detenerse, Holanda no fue la excepción, pero todas las organizaciones planean una fecha de retorno al fútbol y ya hay fechas posibles.

En medio de mucha incertidumbre, con suspensiones tras suspensiones desde antes de la quincena de marzo, la Eredivisie es la primera en anunciar su fecha de retorno. Desde un principio, en Holanda indicaron que la fecha propicia de regreso sería en junio.

Finalmente, la Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) coordinó y determinó que el 19 de junio el balón vuelve a rodar. Es decir, Renato Tapia, Sergio Peña y Miguel Araujo, representantes peruanos en dicho certamen, verán el balón rodar pasada la quincena de medio año.

El acuerdo se ha realizado tras una reunión virtual, aunque esta ecuación se dará si se unen con la aceptación de las autoridades sanitarios. La intervención del gobierno será crucial para que finalmente la Eredivisie 2019-20 pueda darse por concluida.

“Por el momento mantenemos el enfoque en terminar toda la temporada”, señaló la federación de Holanda. A pesar de que Ajax, PSV y AZ Alkmaar votaron a favor de que la campaña no termine, esto no será motivo de discusión. La planificación no cambiará.

De la misma forma, si el gobierno lo permite, la Eredivisie permitirá amistosos de pretemporada en la primera quincena de junio, mientras que los clubes podrían regresar a entrenar en la quincena de mayo. La temporada durará hasta el 31 de julio.

EL DATO

Tras acabar con la temporada tardía, la campaña 2020-21 iniciará en septiembre y ante el ajuste de los partidos, podrían imitar a la Premier League, jugando durante las fiestas de fin de año.