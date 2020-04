Roberto Guizasola y el motivo por el que no pudo comer en un restaurant de Argentina

Roberto Guizasola, lateral derecho con pasado en Alianza Lima, la Selección Peruana y otros equipos de nuestro país, contó una divertida anécdota que vivió en su paso por Rosario Central de Argentina.

El lateral dejaba Alianza Lima para probar suerte en un histórico del balompié argentino, aunque en un inicio no tenía claro lo que significaba el cuadro ‘Canalla’ en la famosa ciudad de Rosario.

Esto fue confesado por el propio ‘cucurucho’ quien señaló a ‘Moloko Podcast’ que le costó entender la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. “Yo no entendía la magnitud en lo que yo me estaba metiendo. Llegué y lo primero que me recibieron un montón de personas”, comenzó el lateral.

Minuto 24:10

Luego, Guizasola agregó que fue advertido por la persona que lo movilizaba que no podía asistir a ciertos restaurantes porque eran hinchas del equipo rival de Rosario Central.

“Conforme pasaban los días iba entiendo lo que era Central. Iba a comer a un restaurante y la persona que me movilizaba los primeros días me dijo que los sitios donde vas a ir a comer carne son este, este, estén”, agrego.

“Un día quise romper la regla y ni siquiera me dejaron entrar”, sentenció entre risas. Roberto Guizasola también agrego que fueron las lesiones lo que le impidieron consolidarse en Rosario Central.