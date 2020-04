Juan Carlos Oblitas: "la gente nos pide que volvamos a clasificar al Mundial"

Fue el responsable de traer a Ricardo Gareca en el 2015 y uno de los pilares principales para que se consiguiera la hazaña de clasificar al Mundial luego de 36 años desde los despachos y con el respaldo que necesita un plantel para poder trabajar y pensar solo en lo deportivo. Ese fue Juan Carlos Oblitas.

En declaraciones para la agencia EFE el director deportivo de la FPF reveló que ahora todos los que conforman la Selección Peruana sienten una responsabilidad gigante de regresar a la próxima cita mundialista y aunque el reto es grande, la confianza del grupo también es de mayores proporciones.

"Ahora la gente nos pide con justicia que volvamos a clasificar (al Mundial), entonces hay una responsabilidad muy grande de todo este grupo que está inmerso en la preparación del equipo y yo, como director deportivo, tengo una confianza muy grande en este grupo porque son prácticamente los mismos, tenemos los mismos jugadores y sobre todo tenemos el mismo técnico, ese es un beneficio.

Por otro lado, el exfutbolista aseguró que Perú tiene un inicio de Eliminatoria complicado al tocarle Paraguay de visita, Brasil en casa y después Chile por lo que pidió paciencia a la gente si por ahí los resultados no acompañan en las primeras fechas, tal y como sucedió en la última campaña.

"Muy importante será conseguir puntos en este inicio, pero tenemos que estar conscientes que por ahí los resultados no nos acompañan y no podemos desfallecer" sostuvo Oblitas.



"Nos queda de ejemplo lo que nos pasó en la anterior eliminatoria, recién el equipo se encontró en la segunda etapa. Nosotros no podemos esperar eso, si podemos sacar un punto en la primera etapa sería ideal, pero sabemos que es difícil", agregó.

Cabe destacar que el inicio de las Eliminatorias que iba a desarrollarse a fines de marzo pasado, quedó suspendido debido al brote del coronavirus en la región y de momento existe grandes chances de iniciarse en septiembre, fecha que todavía está por confirmarse.