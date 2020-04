Club peruano “Juan Román Riquelme” causa furor en Argentina [FOTO]

Un equipo de fútbol de La Libertad está causando asombro, y no necesariamente por un logró futbolístico, sino por lo llamativo de su nombre al rendirle homenaje a uno de los últimos ídolos de Boca Juniors, uno de los grandes cuadros de Argentina y del mundo.

Resulta que un 2 de agosto de 2002, Samuel Vargas Tello, un fanático del fútbol, tomó la decisión de fundar el mencionado equipo con el objetivo de hacer historia en el balompié peruano con el pasar de los años.

Tras jugar de manera amateur en su época de juventud y ver truncado sus sueños de ser profesional a causa de una lesión a la rodilla, viajó a Argentina durante los 90’s y es allí cuando comienza a seguir la liga local y queda maravillado por el juego de Juan Román Riquelme.

En innumerables veces, Vargas Tello trató de conocer a su ídolo, pero cuando estuvo en tierras gauchas, Riquelme se encontraba en España, en donde jugó para equipos como el Barcelona y el Villarreal.

“Hablar con Riquelme sería sueño cumplido. Aunque no me conoce, él fue que me impulsó a seguir mi camino en el fútbol. Verlo sería lo mejor que podría pasarme en la vida”, le contó el fundador al diario Ole.

Sin embargo, el fundador de Riquelme FC (como también se le conoce al club de La Libertad), estudió el curso de dirección técnica conociendo a personalidades como el ‘Maestro’ Washington Tabaréz, Menotti y Martín Palermo.

Luego, no dudó en hacer realidad su sueño y poner su propio equipo de fútbol. “El Riquelme de Casa Grande se entrena y disputa sus partidos en pequeño campo arrendado de la ciudad y, contra toda lógica, juega sin un volante creativo”, le contó al diario de mayor relevancia en el fútbol argentino.

Incluso, el medio escrito no dudó en poner en su portada de hoy para que se conozca más sobre este singular equipo que ya está dando que hablar en Argentina al llevar el nombre de Riquelme, quien tuvo una exitosa carrera profesional.

Cabe mencionar que a Riquelme FC no le va nada mal y en tres oportunidades terminó como bicampeón de la Liga de Casa Grande. Hoy en día juega la Copa Perú y espera pronto trepar a primera para que la legión de “riquelmistas” siga en ascenso.