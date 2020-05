Técnico reveló el secreto de Haaland: “Hace 1000 abdominales y 300 flexiones”

Si se habla de goles, se habla de Erling Haaland. El joven delantero noruego ha estado en boca de todos debido a su gran aporte goleador que tuvo con el Red Bull Salzburgo y ahora, ya en el Borussia Dortmund, ha vuelto a ratificar su olfato en el área chica.

Sin embargo, muchos se preguntan cuál es el secreto del atacante de tan solo 19 años que es llamado a ser uno de los mejores goleadores en Europa en las próximas temporadas. Resulta que un DT de Eslovaquia contó el trabajo que hace el noruego para rendir al máximo.

“En marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 2-0 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”, declaró Stanislav Macek al medio AS.

Además, el estratega de la Sub 12 de Eslovaquia agregó lo siguiente: “Nada más verlo me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo que para llegar no se tiene que trabajar rápido, sino duro”.

El tema no quedó allí y Macek siguió contando lo que sabe de Haaland: “Cuando estuve en Salzburgo, todos me dijeron que trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”.

Cabe mencionar que Stanislav Macek dijo que Haaland tiene el juego de Ibrahimovic, aunque es más moderno y que la base es la mentalidad que tiene a la hora de encarar el juego y la profesión. Producto de ello, no tuvo reparos en regresar al Salzburgo a pesar de tener una enamorada en Noruega.

Erling Haaland llegó a principios de este año al Borussia Dortmund por un monto de 22 millones de dólares que desembolsó el ‘Vendaval Amarillo’ al Salzburgo. Incluso, ya se habla de que Barcelona y el Real Madrid intentarán ficharlo más adelante, cuando se supere toda la situación por el coronavirus.