Van der Vaart: "Guerrero tenía todo para ser uno de los mejores atacantes del Real Madrid o Barcelona"

En una entrevista para un medio local, el histórico futbolista holandés Rafael Van der Vaart tuvo grandes palabras para con Paolo Guerrero. El ex jugador del Real Madrid, Ajax Hamburgo, etc, confesó que el ‘Depredador’ no tuvo la suerte de fichar por los merengues ni el Barcelona, pues es uno de los mejores delanteros del mundo.

"Tenía todo para ser uno de los mejores atacantes en el Real Madrid o Barcelona, pero creo que tuvo un poco de mala suerte que no se hayan fijado en él por la gran cantidad de delanteros top que había en el mundo", señaló Rafael Van der Vaart.

Además, el ex futbolista del Real Madrid calificó a Paolo Guerrero, quien fue su compañero de equipo den Hamburgo, que, hasta el día de hoy, el delantero peruano es un jugador top, es decir, es uno de los mejores del mundo en la parte ofensiva, y no solo por los goles, sino por su calidad y técnica.

“El ‘Loco’ (risas). Lo tengo muy presente. Es un delantero con mucha calidad; veloz, técnico y rápido. Para mí es uno de los mejores del mundo. Fue el mejor delantero que tuvimos en ese entonces, jugaba prácticamente todos los partidos y anotaba goles”, agregó para El Bocón.

El subcampeón de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, también habló de cómo era su relación con Paolo Guerrero, tanto dentro como fuera de las canchas. "Nos entendíamos muy bien. Yo siempre fui un futbolista muy alegre que jugaba para el equipo. Tenía una gran conexión con los delanteros, como con Guerrero”, sentenció a la fuente mencionada.

Como se sabe, Rafael Van der Vaart tuvo un ligero paso por el Real Madrid, donde no consiguió consagrarse y luego fue vendido al Tottenham. Del 2008 al 2010 estuvo en el club merengue y del 2010 al 2013 en el cuadro inglés. En España tuvo una nueva oportunidad, pero no en la Casa Blanca, sino en el Betis en la temporada 2015-2016. Mientras tanto, por el lado del peruano, Paolo Guerrero fue figura en Corinthians donde le dio el título del Mundial de Clubes, luego pasó a Flamengo y hoy pertenece a Inter de Porto Alegre.