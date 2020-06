MLS anunció de manera oficial el reinicio del torneo para el 8 de julio [VIDEO]

Está de regreso. Mediante un anunció en sus redes sociales, la MLS confirmó que volverá a las acciones el próximo 8 de julio donde disputará lo que resta del torneo en un formato especial y que se jugará únicamente en la sede de ESPN en Disney World ubicada en Orlando.

Esta vez el campeonato regular volverá con un formato diferente que se jugará en dos grupos, los cuales se decidirán mediante un sorteo, y que tendrá en cuenta los puntos obtenidos por los 26 equipos en las primeras fechas del torneo.

Luego de culminar la etapa de grupos, se procederá con rondas eliminatorias los cuales tendrán octavos de final, cuartos, semis y la gran final que se disputará el 11 de agosto, de no mediar inconveniente alguno. El ganador de este torneo clasificará en la primera casilla a la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021.

Counting down the days 'til 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟴...



All the details on our #MLSisBack Tournament at @WaltDisneyWorld. pic.twitter.com/JRXR1hMjIz