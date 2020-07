Real Madrid vs Getafe [DirecTV EN VIVO] Horarios y dónde ver por TV LaLiga

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Getafe ONLINE | Este jueves 2 de julio se juega el partido por la fecha 33 de LaLiga. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alfredo di Stéfano y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

No vale pestañear. Real Madrid tiene una oportunidad inmejorable de dispararse del Barcelona en la lucha por el título de la Liga Santander aunque para ello deberá vencer a un rocoso Getafe que tampoco está en condiciones de ceder puntos en pos de su objetivo de clasificar a la próxima Champions League.

El frenazo del Barcelona ante el Atlético le da la chance al Real Madrid de estirar a cuatro puntos la diferencia con su máximo rival. Ahora bien, el equipo de Zinedine Zidane deberá mantener su racha ganadora y no caer en la irregularidad, la misma que le ha costado varios puntos a lo largo de la temporada.

Con cinco triunfos consecutivos, el líder de LaLiga puede preciarse de ser el único club en tener puntaje perfecto tras el parón por el COVID-19 a diferencia del Getafe, que recién ha podido saborear las mieles del triunfo en la última fecha (2-1 ante Real Sociedad).

Ahora bien, Zidane deberá sobreponerse a la inesperada baja de Eden Hazard, el gran 'refuerzo' madridista en el reinicio de LaLiga, y evitar que las rotaciones sean un arma de doble filo en este tramo decisivo de la temporada.

Vinicius asoma como el reemplazante del belga mientras Luka Modric y Mendy se perfilan a tomarle la posta a Valverde y Marcelo. No se descarta minutos para Jovic y Lucas Vázquez, que vuelven a una lista tras superar sus respectivas lesiones.

Getafe, por su parte, se juega una de sus últimas balas en busca de clasificar a la Champions. El equipo de Pepe Bordalás se encuentra a cinco puntos del Sevilla y debe ganar para no alejarse de su gran objetivo de la temporada a falta de cinco fechas para el término de la Liga Santander.

Ahora bien, para ello, deberá emular la gesta del 2008, única vez en el que supieron vencer al Real Madrid de visita. Luego lo máximo que ha logrado ha sido un empate frente a doce victorias del líder de LaLiga.

Pese al mal arranque en el reinicio de LaLiga, Getafe viene de quitarse un peso de encima tras el triunfo ante la Real Sociedad, aquel que rompió una racha de tres empates y una derrota desde el parón.

Cabe destacar que Real Madrid goleó por 3-0 al Getafe en el Coliseum en la primera rueda de LaLiga gracias a los goles de Varane, Modric y un autogol de Soria.

Formaciones probables Real Madrid vs Getafe

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Vinicius y Benzema.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina y Jaime Mata.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

Estadio Alfredo Di Stéfano

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé​, ​ más conocido como Alfredo Di Stéfano, fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español, ​ y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid Club de Fútbol.​