Manchester City vs Liverpool EN VIVO ESPN 2: a qué hora y en qué canal ver Premier League

Manchester City vs Liverpool EN VIVO vía ESPN 2 | este jueves 2 de julio desde las 2.15 p.m. (hora peruana) por la fecha 32 de la Premier League. El encuentro será transmitido por ESPN Play, DAZN, Sky Sport y Sport TV, además podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

En encuentro se disputará en el Etihad Stadium y el árbitro Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia. Liverpool llega como el flamante campeón de la Premier League, la primera en toda su historia, y buscará sacarle lustro a su trofeo frente al Manchester City, que ganó las últimas dos ligas.

Los de Jürgen Klopp recibirán el tan ansiado trofeo y también una señal de respeto por parte de su rival de turno: el ya acostumbrado pasillo del campeón. A pesar de que el DT alemán expresó que no fue necesario, Pep Guardiola anunció que si ejecutarán este protocolo en casa, como señal de respeto a su rival.

En las últimas temporadas, estos equipos han protagonizado grandes encuentros de gran atractivo por las características futbolísticas. La primera ronda dejó al Liverpool como ganador, con un contundente 3-1 con goles de Fabinho, Mohamed Salah y Sadio Mané, mientras que Bernardo Silva descontó para la visita.

No obstante, el Manchester City ha sabido hacerse fuerte en casa y ganó los dos duelos anteriores por la Premier League. En 2019 fue 2-1 con goles de Sergio Agüero y Leroy Sané, curiosamente jugadores que no verán acción. En tanto, en el 2017 fueron más implacables: el ‘Kun’, Sané (2) y Gabriel Jesús (2) anotaron.

Manchester City vs Liverpool: últimos duelos

10.11.19 Liverpool 3-1 Manchester City - Premier League

04.08.19 Liverpool 1-1 Manchester City (penales 4-5) - Community Shield

03.01.19 Manchester City 2-1 Liverpool - Premier League

10.04.18 Manchester City 1-2 Liverpool - Champions League

04.04.18 Liverpool 3-0 Manchester City - Champions League

Manchester City vs. Liverpool: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D. Silva; B. Silva, Sterling, Jesús.

Liverpool: Alisson; Alexander-arnold; Gómez, VAn Dijk, Robertson; Henderson, FAbinho, Wijnaldum; Salah, Mané Firmino.

¿En qué canales ver el Manchester City vs Liverpool por la Premier League?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Free, Canal+ France

Alemania: Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 1/HD

Internacional: LFCTV GO

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, Sky Sport Football

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

España: DAZN

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, NBC Sports App, SiriusXM FC, UNIVERSO, NBCSN

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora ver el Manchester City vs Liverpool?

Perú: 2.15 p. m.

México: 2.15 p. m.

Ecuador: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.15 p. m.

Estados Unidos (Texas): 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3.15 p. m.

Colombia: 2.15 p. m.

Argentina: 4.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

España (Islas Canarias): 8.15 p. m.

Uruguay: 4.15 p. m.

Paraguay: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Bolivia: 3.15 p. m.

Venezuela: 3.15 p. m.

Canadá: 2.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

Portugal: 8.15 p. m.

Holanda: 9.15 p. m.

Inglaterra: 8.15 p. m.

Manchester City vs Liverpool EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Manchester City vs Liverpool, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.