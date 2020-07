Claudio Pizarro: su primer y último gol con el Werder Bremen [VIDEO]

Claudio Pizarro continúa recibiendo emotivos y merecidos homenajes tras la última participación del Werder Bremen en el repechaje ante Heidenheim que le permitió permanecer en la máxima división del fútbol alemán.

El "Bombardero de los Andes" es una leyenda viviente y así lo demuestran las redes sociales de la Bundesliga, que este lunes recordaron el primer gol del peruano en 1999 y el último que anotó en el 2019 vistiendo la camiseta del Werder Bremen.

La primera conquista de Claudio Pizarro fue en temporada 1999-2000 ante el F. C. Kaiserslautern, en la goleada 5-0 a favor de su equipo. El delantero se elevó por los aires para marcar de cabeza un gol de buena factura. "Pizza" se metió rápidamente en el corazón de los fanáticos.

4️⃣9️⃣0️⃣ Bundesliga games

1️⃣9️⃣7️⃣ goals

2⃣0⃣ seasons

1⃣ Claudio Pizarro 🍕💚



Pure class, from his first goal to his last 🇵🇪 pic.twitter.com/sBSeDMeAmE