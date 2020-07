DT del Werder Bremen reveló qué le dijo Claudio Pizarro por no ponerlo ante el Heidenheim

Werder Bremen se quedó en la Bundesliga y Claudio Pizarro no pudo hacer su ingreso en su último partido. Tras ello, llovieron criticas al entrenador, Florian Kohfeldt, quien contó las razones para no hacer jugar al delantero peruano.

Las acciones fueron favorables para el Werder Bremen, al margen de las complicaciones que pasaron al final del encuentro, lo que hacía suponer que el ‘Bombardero de los Andes’ iba a tener participación. Sin embargo, los minutos pasaron y el ingreso de Claudio Pizarro no se dio.

Esto hizo que Florian Kohfeldt gane algunas críticas de la prensa y en redes sociales. Finalmente, el Werder Bremen consumó su permanencia en la Bundesliga y se sintió una doble sensación en el equipo: felicidad por el resultado, pero tristeza por la partida de uno de los referentes.

Luego de la euforia por mantener la categoría en Alemania, el joven técnico de 37 años habló ante la prensa, siendo consultado directamente sobre Claudio Pizarro. Florian Kohfeldt fue claro al explicar la razón detrás de su decisión y contó lo que pasó con el goleador en los camerinos.

“La situación no era ideal para su ingreso”, expresó el DT del Werder Bremen. Recordemos que se permiten hasta cinco cambios por equipo, pero tras los cambios en ofensiva y el gol para el 1-1 que recibieron hicieron que Florian Kohfeldt decida ejecutar solo cuatro variantes.

Claudio Pizarro: "lo esencial era seguir en la Bundesliga"

Luego, el entrenador del Bremen contó qué le dijo Pizarro por no hacerlo jugar. “Estuve con Claudio Pizarro después del partido y me disculpé por no poder hacerlo entrar en su último juego”, confesó. ‘Pizza’, respetuoso, solo atinó a decirle que “no importaba, lo esencial era seguir en la Bundesliga”, según contó Florian Kohfeldt.