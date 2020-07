Claudio Pizarro se retira del fútbol: MisterChip le dedica conmovedor mensaje

Mister Chip no dudó en dedicarle algunas palabras de despedida al delantero peruano, Claudio Pizarro quien hoy dejó al Werder Bremen en primera de la Bundesliga. El "Bombardero" se retira en los "Lagartos".

Ante ello, Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, decidió dedicar un emotivo y merecido homenaje a Claudio Pizarro, quien terminó siendo cargado en hombros por sus compañeros al final del encuentro ante el Heidenheim (2-2).

A través de su cuenta oficial de Twitter, MisterChip indicó que el popular 'Bombardero' es una leyenda del fútbol. "Hoy no jugó jugó, pero deja a su club un año más en Bundesliga. Y se acabó todo. Se retira una leyenda", señaló el conocido periodista deportivo.

Asimismo, Martín-Tamayo remarcó que Pizarro Bosio fue un destacado futbolista peruano que siempre dejó en alto el nombre de su país. "Un jugador con un palmarés de ensueño que llevó con orgullo el nombre de Perú a todos los rincones del planeta", manifestó.

De igual manera, Mister Chip remarcó que el deporte rey extrañará al artillero de 41 años. "Hasta siempre, Claudio Pizarro. Ya te echamos de menos", finalizó. En cuestión de minutos, el tuit del comunicador español se convirtió viral.

Claudio Pizarro en la Bundesliga

Claudio Pizarro disputó 490 partidos y anotó 197 goles (entre Werder Bremen, FC Koln y Bayern Múnich). Números que le permitieron ganarse un nombre en la Bundesliga. Llegó a Europa en 1999.

Claudio Pizarro jugará en Alianza Lima

Claudio Pizarro siempre ha sido ambiguo cuando le preguntaron por su regreso a Alianza Lima. “No digo que no voy a jugar en Alianza Lima porque no sé si en algún momento, más adelante, el cuerpo todavía esté con ganas y pueda ser que me motive o sienta la necesidad, pero sí tengo claro que ahora me voy a retirar del fútbol y que no quiero jugar más”, declaró Pizarro.