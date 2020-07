Deschamps brindó su apoyo a Antoine Griezmann: "Su calidad no se discute"

Antoine Griezmann es cuestionado por los hinchas del Barcelona. En su primera temporada con la camiseta 'azulgrana', el atacante no fue la solución a los problemas y alejado de los campos de juego por una lesión, las críticas no cesan. Quique Setién, estratega del cuadro catalán, hizo poco o nada para buscar una posición al delantero francés y decidió que se convierta en la segunda opción.

A pesar de esos problemas, el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, no dudó en brindar su respaldo a su dirigido y señaló que Griemzann triunfará en Barcelona. El estratega campeón de la Copa del Mundo halagó la técnica del delantero y lo calificó como un jugador único. Aseguró que con el pasar de los partidos volverá a demostrar su mejor fútbol y se ganará el cariño de los hinchas.

"No conozco el club interiormente. Pero yo no tengo la mínima duda sobre lo que Griezmann es capaz de hacer ni su capacidad de dar a los demás. No me preocupa. La calidad de Antoine no se discute. Tiene la calidad futbolística y la mental para ello. Él ha tenido un mal momento, como otros”, indicó a RTL.

FOTO: AFP

Sin entrar en polémicas, el seleccionador francés explicó que los jugadores pasan por malos momentos, pero confía en la capacidad de Griezmann para reencontrar su mejor nivel. El estratega indicó que no conoce como trabaja el Barcelona, pero Antoine es un futbolista que encaja en la filosofía del juego del cuadro catalán.

"Es la temporada de debut. Todos los jugadores tienen un período de un año donde las cosas son quizás un poco más difíciles. Tiene la mentalidad de lidiar con eso”, explicó el estratega.