HOY Real Madrid vs Leganés [DirecTV EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver el partido por LaLiga

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Leganés ONLINE | Este domingo 19 de julio se juega el partido por la última fecha de LaLiga. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Butarque y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Real Madrid, consagrado ya campeón de LaLiga, cierra el telón de 'su' campeonato afrontando una verdadera final. Sí, para su rival. El Leganés sueña con la permanencia y urge de vencer al actual monarca y esperar que el Celta no gane para seguir un año más en Primera División.

El equipo del mexicano Javier Aguirre ha sabido reponerse a su mal arranque de temporada, la salida de dos de sus principales jugadores y con un sprint final en las últimas cuatro fechas (10 de 12 puntos sumados) llega con opciones de asegurar la permanencia en LaLiga.

Ahora bien, el campeón no es un rival fácil de roer aunque juegue con un once alterno. Si algo ha demostrado el Real Madrid de Zinedine Zidane es profundidad de plantilla y unos jugadores dispuestos a aprovechar cada oportunidad que les de su entrenador.

Ahora, Javier Aguirre no ha querido revelar las bajas que cuenta para el partido decisivo de la temporada, por lo que no se sabe a ciencia cierta si podrá contar con algunos jugadores y lesionados en las últimas semanas como Guido Carrillo y Óscar Rodríguez.

Lo cierto es que el Leganés sí podrá disponer de Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y Recio, bajas por sanción en el partido ante el Athletic de Bilbao. Pese a ello, los 'pepineros' sacaron un triunfazo por 2-0 en San Mamés y acabaron con las opciones de su rival de clasificar a Europa.

El Leganés sueña despierto con la salvación, pero al frente tendrá a un Real Madrid implacable desde el reinicio de LaLiga: 10 triunfos consecutivos y una solidez defensiva inusitada bajo el mando de Zidane.

Eso sí, el Leganés podrá disponer de un dolor de cabeza menos al saber que el Real Madrid no contará ni con Eden Hazard (lesionado), James Rodríguez y Gareth Bale, baja inesperada en la convocatoria más allá que apenas cuenta para Zinedine Zidane.

¿Jugará Karim Benzema? Esa es una de las grandes incertidumbres. El francés está a dos goles de Lionel Messi en la lucha por el Premio Pichichi, pero un descanso no le vendría mal al "9", que ha jugado todos los partidos y no ha tenido descanso desde el reinicio de LaLiga. Si no juega, Luka Jovic asoma como su reemplazante como punta de lanza.

Formaciones probables Real Madrid vs Leganés

Real Madrid: Areola; Lucas Vázquez, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos o Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius, Benzema o Jovic.

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; Guerrero.

