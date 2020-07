Jefferson Farfán: Lokomotiv le ofreció renovar con distinto salario, indican en Rusia

Jefferson Farfán regresó de gran manera a las canchas con el Lokomotiv. El delantero nacional dejó atrás su lesión y hasta también se reencontró las redes al marcar en un duelo válido por la Premier League de Rusia por lo que los hinchas del conjunto verde esperan seguir contando con la 'Foquita' para la próxima temporada.

Tal parece que podría haber novedades en los próximos días ya que se conoció que el Lokomotiv le hizo llegar a Jefferson Farfán un nuevo contrato para renovar por una temporada, aunque con un sueldo diferente, según señalan desde tierras rusas.

El medio ‘Sport Express’ informó este domingo que Farfán incluso ya tiene la oferta en sus manos para firmar su renovación con el Lokomotiv. El único detalle es que, en el mismo vínculo, hay un importante recorte salarial que es lo que impide que la ‘Foquita’ firme el documento.

De momento, Farfán se encuentra analizando la oferta junto a su representante y darán una pronta respuesta a los directivos del Lokomotiv para saber si continúa o no en el equipo que jugará la fase de grupos de la Champions League 2020-2021.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán solo logró marcar un gol en la temporada debido a la fuerte lesión que sufrió en la fase de grupos de la Copa América 2019 que se llevó a cabo en tierras brasileñas.

“Siento que todavía puedo dar más, a pesar de mis 35 años, soy una persona muy positiva. Me gusta que me reten a que no doy más y eso me motiva a mostrar el talento que Dios me dio”, declaró Farfán sobre su futuro en Movistar Plus.

La ‘Foquita’ llegó en la temporada 2016-2017 al Lokomotiv de Moscú y tiene un total de 20 goles. Además, fue parte del equipo verde que salió campeón de la Premier League de Rusia en el 2018.