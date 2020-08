Inter de Milan ganó 2-0 a Getafe y clasificó a los cuartos de final de la Europa League

Ver Inter de Milán vs. Getafe EN VIVO ONLINE vía ESPN 2, TUDN y Movistar LaLiga EN DIRECTO | Italianos y españoles se enfrentarán este miércoles 5 de agosto, a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen de Alemania por los octavos de final de la UEFA Europa League. Sigue todas las incidencias del partido de fútbol en el MINUTO x MINUTO con todos los horarios, los canales y los videos por la web del diario Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Inter de Milán vs. Getafe en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Inter de Milán y Getafe por la Europa League.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90' Seis minutos de adición.

89' Se la pierde Alexis. El chileno roba un balón, acelera hacia el arco contrario, la quiere picar, pero le sale totalmente desviado.

88' Doble cambio en Getafe: entra Hugo Duro y Portillo, salen Olivera y Arambarri.

84' Cambio en Inter: entra Biraghi, sale D'Ambrosio.

83' Balón largo de Bastoni a la espalda de la defensa, Eriksen controla y abre el campo con D'Ambrosio, el carrilero saca el centro, Djene rechaza al medio y Christian Eriksen lo aprovecha para convertir de zurda.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL INTER DE MILAN!

81' Cambio en Inter: entra Eriksen, sale Brozovic.

79' ¡Lo que acaba de fallar Lukaku! Barella le roba el balón a un rival en el área, juega el pase hacia atrás para el belga, que tiene a Alexis al costado pero apuesta por el disparo y se le va totalmente desviado.

77' Falta de Gagliardini para evitar que Timour se escape por el centro del campo y cuando ya lo había recortado.

75' ¡La falló Molina! El delantero apuesta por el palo derecho, Handanovic adivina, pero el disparo del español se termina yendo fuera del campo.

74' Penal para el Getafe.

73' Mano de Godín que el árbitro va a revisar el VAR. La mano es clarísima del uruguayo en un disparo de Timor.

70' Cambio en Inter: entra Alexis Sánchez, sale Lautaro Martínez.

69' Doble cambio en Getafe: entran Jason y Molina, salen Mata y Nyom.

65' ¡Otra del Getafe! Un rechace le queda a Arambarri, el uruguayo apuesta por la volea, pero el balón se le va alto.

64' ¡Se la pierde Ángel! El delantero recibe al borde del área, está en posición favorable, pero su remate se va desviado.

62' Mata se escapa por izquierda, pero se nubla cuando llega al área y le termina regalando la pelota al Inter.

60' Lukaku recibe un lateral cerca del área, intenta superar a dos rivales y le terminan cometiendo falta.

56' Cambio en Getafe: entra Ángel, sale Maksimovic.

53' Lukaku queda sentido luego de caer mal tras un banquito que le hizo Djene.

49' ¡Providencial Mata! Remate de D'Ambrosio tras un córner, el balón le queda a Godín por el segundo palo, pero el delantero del Getafe alcanza a bloquear un disparo con destino de gol.

48' ¡Se salva Getafe! Gran jugada individual de Barella, el italiano saca el violento remate, el balón se desvía ligeramente en Etxeita y se va rozando el poste derecho del arco de Getafe.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Inter ni Getafe.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

44' Muy poca claridad del Getafe en ataque. Muchas disputas aéreas y juego fuerte. Los jugadores del Inter están que reclaman al árbitro amarillas para sus rivales.

40' Córner de Getafe, Mata sale a rematar de cabeza, Handanovic sale a despejar de puños y se termina llevando por encima a su rival, sin falta eso sí.

37' Error de Djene, Lautaro Martínez va por el balón, pero entre Damián y el central de Getafe evitan que se imponga el del Inter.

33' Balón largo al área de Getafe, Romelu Lukaku aguanta la marca de Etxeita y define cruzado para vencer a Soria.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL INTER DE MILAN!

28' ¡Ocasión del Inter! Centro pasado de Brozovic, D'Ambrosio ataca el segundo palo, se impone a su marca, pero Soria atrapa sin problemas el balón.

27' Olivera detiene con falta a Gagliardini cuando su rival ya lo había recortado.

26' ¡Otra de Lautaro! El delantero del Inter se hace el espacio y remata potente desde fuera del área, pero Soria reacciona bien de manos.

24' ¡Ocasión del Inter! Lautaro Marínez supera a dos rivales, ingresa al área y cruza el disparo, pero Soria se luce con una mano milagrosa para desviar el balón.

22' Intento individual de Cucurella, pero Barella no le pierde la marca y evita que el del Getafe saque un potente disparo desde fuera del área.

20' Inter muy impreciso y Getafe muy concentrado para presionar y evitar que sus rivales se asocian.

18' ¡Se salva el Inter! Centro pasado desde la izquierda, el balón le cae a Mata, que se la pierde y estrella su disparo en un contrario.

17' Balón largo para Lautaro Martínez, Soria sale del área, lanza la patada temeraria y alcanza a impactar el balón para evitar que su rival se escape con el esférico.

14' Arambarri trata de abrir el campo por izquierda, pero Barella intercepta y bota el balón al lateral.

13' Young se asocia con un compañero cerca a la línea de cal, pero Damián lo detiene con falta y evita que se escape por la banda izquierda.

11' Dura falta de Nyom contra Gagliardini. El árbitro le perdona la tarjeta al del Getafe.

9' ¡Se la pierde Getafe! Ni Arambarri ni otro compañero alcanza a rematar el balón tras el córner.

7' Domina Inter el esférico, buscando la presión de su rival y atacar la espalda.

4' Partido muy trabado en este arranque. Duelo de equipos rocosos e intensos en la recuperación del balón.

2' ¡UFFF! Nyom se escapa por derecha y saca el centro rasante para Mata, que no alcanza a rematar por muy poco.

1' Arranca el partido en el Veltins-Arena.

0' El partido inicia a las 2:00 p. m. (hora peruana)

- ¡Atención! Formación confirmada del Getafe que va por el milagro: David Soria, Damián, Djene, Extxeita, Olivera, Timor, Arambarri, Nyom, Maksimovic, Cucurella y Mata.

- ¡Atención! Formación confirmada del Inter de Milán: Handanovic, Diego Godín, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Cagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Inter de Milán vs. Getafe!

Inter de Milán contra Getafe

A diferencia de la mayoría de encuentros restantes, este choque, al igual que el Sevilla vs Roma, se jugará a partido único, por lo que los "neroazzurris" deberán usar toda su artillería para asegurar la clasificación a cuartos.

"Estamos listos para esta competición. Tenemos claro que encaramos a un rival duro. Sabemos que será un partido (deportivamente) sucio, en el que deberemos sufrir. Pero pienso que tenemos la madurez suficiente para encararlo. Tenemos que demostrar que nos merecemos pasar. Si somos mejores, avanzaremos. Y si no, terminaremos nuestro camino", declaró el técnico italiano en la previa.

El Inter busca acabar mala racha antes españoles

No obstante, el cuadro de Antonio Conte deberá luchar contra un racha negativa, ya que no han podido superar a un equipo español en torneos oficiales europeos desde abril del 2010, en el triunfo por 3-1 sobre el Barcelona por la semifinal de la Champions League.

“Sabe (Getafe) jugar su fútbol, jugar los balones altos, sus delanteros son fuertes, ayudan a la defensa y saben guiar los contragolpes. Sabemos que va a ser un partido duro", señaló el estratega del conjunto de Milán.

Después de aquel encuentro con los “culés, el Internazionale disputó seis partidos contra clubes españoles en certámenes oficiales, de los cuales sacó un empate y cinco derrotas. ¿Podrán los "neroazzurris" acabar con esta marca?

Alineaciones probables: Inter vs. Getafe

XI Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Alexis Sánchez.

XI Getafe: David Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata y Ángel Rodríguez.

Inter vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:00 p.m.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido de hoy Inter vs. Getafe?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: FOX Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

España: Movistar+, Gol

Estados Unidos: TUDN, Galavision

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Inter de Milán vs. Getafe?

Sky Sports (México): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Argentina): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (HD).

DirecTV (Estados Unidos): Canal 464 (HD).

AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 1524.

Eli NRT (México, Monclova): Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD).

Telecable (Costa Rica): Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD).

Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Altice (República Dominicana): Canal 355.

Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital).

Tigo (El Salvador): Canal 30.

Tigo (Honduras): Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital).

Mayavisión (Honduras): Canal 45.

+Móvil (Panamá): Canal 254 (HD).

Izzi (México): Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD).

Claro TV (Puerto Rico): Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Inter vs. Getafe?

DirecTV (Perú): Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Argentina): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Uruguay): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 624 (SD).

Movistar (Perú): Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar (Chile): Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar (Argentina): Canal 201 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV (Ecuador): Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 107 (HD).

Telecentro (Argentina): Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD).

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD).

VTR Chile: Canal 49 (Santiago) y 841 (HD).

Supercanal (Argentina): Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD).

Dibox (Argentina): Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 103 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Getafe vs. Inter de Milán?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Getafe vs. Inter por Europa League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INTER - GETAFE?

Si quieres seguir en Internet el Inter vs Getafe, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué es la Europa League?

La Liga Europa de la UEFA, originariamente denominada Copa de la UEFA, es una competición continental de clubes organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, considerada la segunda más prestigiosa de Europa, tras la Liga de Campeones, otra Copa de Europa.​