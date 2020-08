Secretario del Barcelona: "No contemplamos una salida contractual de Messi" [VIDEO]

A pesar de que Lionel Messi expresó a la directiva del Barcelona su intención de dejar el equipo azulgrana, los altos mandos del club consideran que el jugador argentino es una pieza importante para la reestructuración del plantel.

"Es una noticia importante para nosotros lo de Leo Messi. Pero hemos dicho muchas veces que tenemos que pensar en el futuro del Barca. Tenemos que construir un nuevo ciclo ganador junto al mejor jugador del mundo", declaró el secretario técnico del Barcelona, Ramón Planes.

El directivo español fue contundente sobre la posibilidad de que "Lio" salga del club. "No contemplamos su salida contractual, porque queremos que se quede. Respetamos al máximo a Leo. Es nuestra idea y creo que Messi le ha dado muchísimo al Barca, y el Barca a Leo. La gente ha visto el matrimonio que hay entre ambas partes".

La labor de "Lio"

Así mismo, Planes destacó los logros que ha conseguido el Barcelona con el talento de la "pulga". "Messi le ha dado muchas alegrías a la afición y tenemos que luchar para que siga adelante. Estamos trabajando internamente y estamos dedicando muchas horas para que esto siga así. En estos momentos lo que tenemos que intentar es trabajar internamente para buscar lo mejor para el Barca y para Leo".

Sin embargo, el secretario indicó que la prioridad es la mejora del plantel por encima de cualquier jugador. "Intentamos hacer un equipo ganador. Esta es la hoja de ruta. Tenemos que tener mucho respeto. No podemos hacer de esto una disputa entre Messi y el Barcelona, porque ninguna de las dos partes se lo merece".

Además, el representante del cuadro azulgrana negó que haya un enfrentamiento entre dirigentes por el atacante argentino. "No hay división en la directiva para dejar marchar a Leo. Todos queremos a Messi en el equipo, sin ninguna división. Es un placer inmenso verlo ganar. Por el respeto que merece Messi y el Barca, hay que construir internamente y conjuntamente. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo en ello".

Por otra parte, Planes reveló que Messi no ha dado pistas sobre su retorno a las prácticas con miras a la temporada 2020-2021. "No nos lo ha comunicado, entiendo su inquietud. Cualquier comunicación entre las partes debe quedar ahí, no haremos una transmisión de lo que hablemos".