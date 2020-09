Ansu Fati sobre su primera convocatoria con España: "Es un orgullo poder estar aquí"

A sus 17 años, Ansu Fati vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El joven atacante del Barcelona es una de las principales novedades de la convocatoria de Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, para enfrentar a Alemania y Ucrania por las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones.

El jugador no pudo ocultar su emoción por concentrar con la selección absoluta y señaló que intentará disfrutar al máximo esa experiencia. Ansu Fati indicó que es un placer y orgullo defender la camiseta de la 'Roja' y aprenderá de sus compañeros en los entrenamientos.

"Es un orgullo y un placer poder estar aquí e intentaré aprender de los mejores. A intentar disfrutar lo máximo que pueda y, con el trabajo, poder venir más veces aquí", explicó a los oficiales de la Selección de España tras unirse a la concentración.

FOTO: EFE

Siguiendo los consejos de sus compañeros del Barcelona, Ansu Fati señaló que intentará demostrar sus habilidades en los trabajos. "He estado hablando toda esta semana con Busquets. Me ha dicho que intente disfrutar y que sea yo mismo. También he podido hablar con Jordi (Alba) y me dijo más de lo mismo, que disfrute, que sea yo mismo y que es una experiencia muy bonita".

Finalmente, el atacante azulgrana habló sobre los futbolistas que influyeron en su carrera deportiva. "Iniesta me ha gustado mucho desde siempre y por todo lo que ha hecho con la selección. Y también David Villa, quien creo que también ha dado mucho a este equipo".