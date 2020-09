Deportivo Cali y Millonarios igualaron 1-1 en un partido accidentado por la Liga BetPlay de Colombia

Deportivo Cali vs Millonarios EN VIVO HOY vía Win Sports este sábado como parte del regreso de la Liga BetPlay de Colombia. A partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), ambos equipos se verán las caras en el estadio Monumental de Palmaseca. Siga el minuto a minuto e incidencias con Libero.pe.

SEGUNDO TIEMPO

Expulsado en Millonario

90' Expulsado Ricardo Márquez en Millonarios tras falta sobre Palavecino

88' Amarilla para John Duque en Millonarios.

79' Ataja Vargas un buen cobro de tiro libre de Juan Camilo Angulo.

76' Segundo amonestado en Millonarios: Ricardo Márquez ve el cartón amarilla tras falta en la mitad del campo

GOL DE MILLONARIOS

72' Juan Carlos Pereira disparó de media distancia y dejó sin opción al arquero rival. Se empata el juego.

68' Intentaba Ángelo Rodríguez en ataque. El defensor envía el balón a la esquina.

65' Remate de media distancia de Dep. Cali que desvía la defensa de Millonarios enviando el balón al tiro de esquina.

54' Millonarios se adueña del balón y el Cali brinda espacios, no es efectivo el visitante

49' Primer amonestado en Millonarios: Elvis Perlaza ve el cartón amarillo

46' Cambio en el Deportivo Cali, sale el jugador A. Balanta e ingresa Juan Daniel Roa.

45' ¡Comenzó la etapa complementaria en el estadio Monumental de Palmaseca!

PRIMER TIEMPO

48' ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! En un primer tiempo con interrupciones, el 'Verdolaga' se impone con un gol sobre el final de Vásquez.

Gol de Deportivo Cali

48' Tras un remate de Palavecino, el balón se estrella en el horizontal y el rebote le queda a Jhon Vásquez, que anota el 1-0 de Deportivo Cali sobre el final.

43' Se derrumba solo jugador de Millonarios. Detenido el juego.

41' Remate de Juan Camilo Ángulo que despeja al córner Vargas

35' Remate de Cristian Arango dentro del área que ataja González

33' Tras quince minutos de paralización, se reanuda el partido.

- Una tormenta eléctrica ha generado que los organizadores decidan suspender el partido hasta que las condiciones mejores. .

- Se detuvo el juego por el clima y los futbolistas fueron al camerino.

33' ¡Cayó un rayo en el estadio! Se detiene el partido en el Deportivo Cali vs Millonarios.

31' Cabezazo de Colorado que desvía un rival. Nuevo tiro de esquina.

29' Cabezazo de Cristian Arango que se va levemente por encima del arco de González

25' Tremendo pase filtrado de Pala para Vásquez, el central logró cerrar y mandar a la esquina.

23' ¡Se salva Millonarios!, tras recuperación del Deportivo Cali en el área Angelo Rodríguez cabecea y envía el tiro por encima de la red ¡Vamos Millooooos!

Cambio en Millonarios

19' Primer cambio en Millonarios. Ingresa Stiven Vega y se retira David Mackalister Silva por un problema muscular.

18' Remate del Dep. Cali que desvía la defensa de Millonarios, enviando el balón al tiro de esquina.

17' Cabezazo de Godoy que pasa cerca al arco de Deportivo Cali. Va reaccionando poco a poco Millonarios.

15' Buena contención de David González ante un remate del visitante.

13' Se ve a un Millonarios impreciso e impaciente para salir. Hay escaramuzas interesantes pero no hay claridad en salida colectiva

9' Llegada de Millonarios por banda derecha: Perlaza lanza centro pero no es conectado por los delanteros 'azules'.

5' Buena jugada individual de Jhon Vásquez que termina en un centro rasante. Anticipa el guardameta rival.

Casi anota Deportivo Cali

3' Llegada del Cali a la que Christian Vargas responde de gran manera con su pierna derecha. Luego el balón es rechazado por nuestra defensa.

1' Falta a favor de Deportivo Cali.

0' ¡Comenzó el partido entre Cali y Millonarios!

- Sigue el minuto a minuto del Deportivo Cali vs Millonarios.

- XI Deportivo Cali: González; Angulo, Menosse, Caicedo, Andrade; Colorado, Balanta; Vásquez, Palavecino, Déiber; Angelo.

- XI Millonarios: Perlaza, Vargas, Matías, Bertel; Pereira, Duque, Macalister; Godoy, Ayron y Arango.

- En breves minutos se dará comienzo al partidazo entre Deportivo Cali y Millonarios.

Deportivo Cali vs Millonarios Previa

Tras una larga para, la LigaBetPlay finalmente se reanuda y con un duelo estelar. El equipo de Alfredo Arias, el Deportivo Cali, se encuentra noveno, pero buscará regresar a la actividad con un triunfo.

El cuadro de Cali no ha presentado modificaciones en su plantel pese a la paralización, a diferencia de otros equipos. No obstante, para este encuentro no contarán ni con Andrés Arroyo (convocado a la Selección Colombiana Sub 20) ni Jhon Vásquez (inhabilitado por acumulación de tarjeras amarillas).



Juan Camilo Angulo, lateral derecho del equipo, se pronunció y calentó la previa destacando el rendimiento de Millonarios.



“Es un equipo que tiene una idea de juego, un técnico que estudia bien a sus rivales, y esperamos que podamos tener una linda noche y un buen regreso. En enero Millonarios estaba agarrando una idea de juego con un técnico nuevo, pero no tuvo tiempo, ahora es una nueva historia, creo que vayan a llegar con más entrenamientos, motivados porque necesitan puntos, al igual que nosotros", señaló.



Al frente está un cuadro de Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, quien cuenta con diferentes bajas. Es el caso de Wuilker Fariñez, por ejemplo, cedido al Lens de Francia.



Por su parte, Christian Vargas, Cristian Bonilla, Matías de Los Santos y Rafael Márquez se sumaron al equipo ante las bajas de Óscar Barreto, Jefersson Martínez, José Luis Moreno y Deivy Balanta.



Millonarios llega al partido aplazado, ubicándose en la casilla 17 de la tabla de posiciones con tan solo seis puntos conseguidos, producto de un partido ganado, tres empates y cuatro derrotas, en los siete encuentros que lleva jugados hasta la fecha. De darse la victoria, los embajadores sumarían nueve unidades en la general y de a poco se comenzarían a acercar al prestigioso grupo de los ocho. El octavo es América de Cali, con 12 unidades.

Alineaciones probables del Deportivo Cali vs Millonarios

Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduar Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Juan Daniel Roa, Harold Gómez; Agustín Palavecino; John Vásquez y Jesús Arrieta.



Millonarios: Cristian Vargas; Elvis Perlaza, Matías De los Santos, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Juan Carlos Pereira, Jhon Duque, Macalister Silva; Diego Godoy, Ayron del Valle, Christian Arango.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs Millonarios?

Países Hora Perú 6:00 p. m. Estados Unidos 6:00 p. m. Colombia 6:00 p. m. Chile 7:00 p. m. Argentina 8:00 p. m. España 1:00 a. m. Ecuador 6:00 p. m. Bolivia 7:00 p. m. Venezuela 7:00 p. m. Uruguay 8:00 p. m. Paraguay 7:00 p. m. Brasil 9:00 p. m. México 7:00 p. m.

Dónde ver Win Sports ONLINE Deportivo Cali vs Millonarios | Canales TV

DirecTV (Satélite): Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD).

Claro TV (Satélite): Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD).

Movistar TV (Satélite): Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD).

HV Multplauy Cundinamarca: Canal 13 (SD) y Canal 6 (Alterno).

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD).

Multivisión Bogotá

Tigo Sports (Satélite): Canal 240 (HD).

ETB (IPTV): Canal 240 (HD) y Canal 251 (Alterno HD).

CMET Chile: Canal 55

Tigo Sports (IPTV): Canal 25 (SD) y Canal 240 (HD).

EMCALI (IPTV): Canal 204 (HD) y Canal 249 (Alterno HD).

Movistar TV (IPTV): Canal 2.