Neymar y la dura sanción que podría afrontar tras su última expulsión con PSG

PSG y Olympique de Marsella cerraron este domingo la tercera jornada de la Ligue 1 protagonizando un picante clásico que dejó a cinco jugadores expulsados y otros 12 amonestados. Incluso el encuentro terminó con una vergonzosa bronca entre varios jugadores la cual terminó con Neymar siendo expulsado por el juez del encuentro.

El astro brasileño golpeó al defensor español durante el conato de bronca, pero al dejar el campo de juego señaló que lo hizo porque recibió insultos racistas por parte del jugador de Marsella. Por ello, ‘Ney’ podría recibir una dura sanción por parte de las autoridades de la Ligue 1.

Y es que la flagrante agresión que se logra apreciar durante la transmisión del encuentro podrían llevar a Neymar a ser castigado hasta con siete partidos según el reglamento del torneo francés. Pero el golpe sobre González no sería lo único que podría sentenciar al brasileño, sino también sus tuits que publicó tras el partido entre PSG y Marsella.

“De lo único que me arrepiento es de no haberle dado en la cara a este imbécil” y “El VAR capta mi ‘agresión’ fácil… ahora quiero ver la imagen del racista llamándome ‘mono hijo de puta‘. ¡Lo quiero ver! ¿Y ahí? Me castigan… Yo soy expulsado, ¿y ellos?”, fueron los polémicos mensajes que publicó el brasileño en su cuenta de Twitter.

Esto podría agravar la situación de Neymar ante el Comité Disciplinario de la Ligue 1 que se reúne este miércoles para decidir el futuro del brasileño. Como se recuerda, el ex Barcelona recién volvió a jugar tras dar positivo por coronavirus hace un par de semanas atrás por lo que fue aislado siguiendo el protocolo.

Álvaro González podría correr el mismo destino

Neymar no sería el único jugador que sería severamente castigado tras su expulsión en el duelo entre PSG y Olympique Marsella, pues el central español también recibiría una fuerte sanción si se comprueban los insultos racistas que acusa el astro brasileño.