Marcelo Gallardo tras victoria de River en Lima: "No es lo más fácil jugar en la altura" [VIDEO]

River Plate logró una victoria histórica en Lima ante Binacional. Sin embargo, el entrenador del cuadro "Millonario", Marcelo Gallardo cuando fue consultado qué hubiera pasado si jugaba en la altura de Juliaca, no supo responder con claridad.

Binacional jugó en Lima y no en Juliaca debido a que la ciudad se encuentra en cuarentea debido a la pandemia. La Conmebol hizo que la directiva juegue en al llano.

"Seguramente jugar a 4 mil metros de altura, a los equipos del llano es una dificultad. No sabría responder. No es lo más fácil jugar en la altura. Fueron decisiones que no dependieron de nosotros", expreso Marcelo Gallardo.

Respecto al triunfo ante Binacional, dijo. "Me gustó que jugamos con mucha seriedad. El equipo funcionó de la manera que buscábamos", dijo en conferencia de prensa.

Finalmente agregó. "Pudimos demostrar con mucha presencia, de principio a final, con ideas y conceptos. Nuestro objetivo es clasificar, después empieza otra Copa Libertadores", afirmó el 'Muñeco'.