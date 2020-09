Tottenham venció 5-4 en penales al Chelsea en la Carabao Cup - VIDEO

Chelsea atraviesa por un momento de dudas en el arranque de la temporada, mientras que el Tottenham se lava la cara en medio de la apretada agenda que se le avecina. Los dos equipos venían de empatar en la Premier League ante rivales de menor jerarquía y aspiraban a la victoria esta tarde.

A excepción de Kai Havertz, Frank Lampard envió a su mejor once posible al terreno de juego y logró tomar la ventaja rápido, solo a los 19 minutos. Timo Werner, el goleador alemán, hizo su estreno inflando las redes rivales con un potente remate desde el borde del área. Chelsea celebraba.

Tottenham había salido con un equipo alterno y no tenía ocasiones de peligro, sino que era totalmente dominado y pasaba apuros. No obstante, el plan cambió en la segunda parte: fueron más agresivos y así llegaron al empate. Lamela controló un centro y definió a placer para el 1-1 final.

El ganador de llave se decidiría en la tanda de penales, en las que ambos planteles mostraron gran precisión, pero el desenlace no fue el esperado para Chelsea. Mount no logró convertir su quinto disparo, que Harry Kane si había logrado para Tottenham y los Spurs consumaron su clasificación.

TANDA DE PENALES

Disparo 5: Harry Kane anota (Tottenham) - Mount falló (Chelsea)

Disparo 4: Lucas anota (Tottenham) - Emerson anota (Chelsea)

Disparo 3: Hojbjerg anota (Tottenham) - Jorginho anota (Chelsea)

Disparo 2: Lamela anota (Tottenham) - Azpilicueta anota (Chelsea)

Disparo 1: Dier anota (Tottenham) - Abraham anota (Chelsea)

FINAL TIEMPO REGLAMENTARIO: Chelsea 1-1 Tottenham

90+1' Remate de Werner (Chelsea), pero es contenido.

90' El árbitro añade 3 minutos al partido.

88' Lamela (Tottenham) intenta acelerar el juego para buscar su doblete.

86' Merecido momento del Tottenham al conseguir igualar el marcador.

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Lamela empata el juego.

83' TARJETA AMARILLA: Jorginho (Chelsea) amonestado.

81' Harry Kane (Tottenham) recibe un buen pase, pero no tiene precisa definición.

79' Mount (Chelsea) intenta un pase filtrado, pero no tiene buenos resultados.

78' Remate de Hudson Odoi (Chelsea) desde el borde del área. El balón se va elevado.

77' CAMBIO EN CHELSEA: Abraham por Giroud.

76' CAMBIO EN TOTTENHAM: Lucas ingresa por Bergwijn.

75' Giroud (Chelsea) intenta pegarse a las bandas para habilitar a sus compañeros.

73' ¡UFFF! Werner (Chelsea) realiza un remate rasante, pero Lloris contiene.

71' CAMBIO EN CHELSEA: Kanté por Kovacic.

70' CAMBIO EN TOTTENHAM: Kane por Tanganga.

68' Tottenham sigue acelerando y siendo agresivo para recupera el balón.

66' CAMBIO EN CHELSEA: Ingresa Emerson por Chilwell.

65' Tottenham gana un tiro libre en salida por falta de Werner.

63' CAMBIO EN TOTTENHAM: Ingresa Hojbjerg por Fernandes.

62' Chelsea intenta recuperar el balón.

61' TARJETA AMARILLA: Tanganga (Tottenham) amonestado.

60' Chelsea busca aprovechar los contragolpes.

59' TARJETA AMARILLA: Aurier (Tottenham) es amonestado.

50' Tottenham es más agresivo en la reanudación del partido.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Chelsea 1-0 Tottenham

45+2' TARJETA AMARILLA: Kovacic (Chelsea) amonestado.

45+1' Falta contra Kovacic. Tiro libre desde la izquierda.

45' El árbitro añade 2 minutos al partido.

43' Tottenham no termina de controlar su juego.

42' Buen corte del Reguilón cuando se iba Giroud al contragolpe.

41' Salida por banda para Chelsea que fracasa y hay lateral para Tottenham.

40' Lamela (Tottenham) recuperó un balón en su campo e intentó salir, pero chocó con un compañero y no progresó.

39' Chelsea le pone paños fríos al partido.

38' Werner (Chelsea) recibe por la izquierda, encara, pero no tiene espacio y retrocede.

36' Chelsea no tiene problemas en controlar a su rival.

35' ¡UFFF! Remate de Lamela (Tottenham), pero el portero Mendy contiene con las piernas.

34' Salida del Tottenham por bajo, sin profundidad.

33' La posesión del balón es más disputada en estos minutos.

32' Salida del Tottenham por la izquierda, pero falla Reguilón en el pase filtrado.

31' Tiro libre en salida para Tottenham, por falta contra Reguilón.

30' Hudson Odoi (Chelsea) engancha por la derecha y saca centro, pero Werner no pudo controlar.

29' Tanganga (Tottenham) intenta un pase largo, pero no llega a destino.

28' El partido sigue en marcha. Tottenham intenta imponerse.

27' Tensa discusión de Lampard con Mourinho, técnicos del Chelsea y Tottenham.

26' Chelsea no deja de presionar en campo rival.

25' Estaba lesionado Dier (Tottenham) y hay preocupación.

24' Tottenham se mantiene en campo rival. Centro de Alderweireld, pero sin destino.

23' Córner para el Tottenham, pero no progresa.

22' Gedson (Tottenham) encara al área, pero no pudo definir ante la barrida de Zouma y el portero Mendy.

21' Chelsea se mantiene con el balón, sin problemas.

20' Sigue el partido. Tiro libre en salida para Chelsea.

19' ¡GOOOOOOOOL DEL CHELSEA! Timo Werner anota con remate desde el borde del área

17' Largo envío a la izquierda en busca de Bergwijn (Tottenham), pero saca Tomori.

15' Mount (Chelsea) remata de larga distancia, pero desviado.

14' Tiro libre para Chelsea, desde la banda izquierda, pero se juega rápido.

13' Dier cierra el avance de Hudson Odoi del Chelsea.

12' Sissoko (Tottenham) intenta salir, pero no puede ante la presión de tres rivales.

11' Chelsea adelanta su defensa hasta el medio, sin problemas ni apuros.

10' Problemas para el equipo de Mourinho para salir jugando.

09' Tottenham empieza a recuperar el balón.

08' Tomori (Chelsea) hace un largo pase para Werner, que no puede controlar.

07' Otra falta de Lamela (Tottenham), esta vez contra Kovacic.

06' Chelsea se mantiene con el balón, no acelera, sino especula.

05' Tiro libre para Chelsea por falta de Lamela en salida.

04' Tottenham espera en su campo, sin presionar alto.

03' Largo envío en busca de Werner (Chelsea), pero no llega a destino.

02' Chelsea mantiene la posesión del balón en su campo.

01' El partido está en marcha.

- El partido inicia en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada del Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwekk, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Werner y Giroud.

- Suplentes: Kepa, James Rodríguez, Emerson, Kante, Barkley, Kei Havertz y Abraham.

- ¡Atención! Formación confirmada del Tottenham: Hugo Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Aurier, Gedson, Ndombele, Sissoko, Reguilon, Bergwijn y Lamela.

- Suplentes: Hart, Doherty, Sánchez, Davies, Hojberg, Lucas y Harry Kane.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Tottenham vs. Chelsea!

2020-02-22 | Chelsea 2-1 Tottenham (Premier League 2019/20)

2019-12-22 | Tottenham 0-2 Chelsea (Premier League 2019/20)

2019-02-27 | Chelsea 2-0 Tottenham (Premier League 2018/19)

2019-01-24 | Chelsea 2-1 (4-2 pen.) Tottenham (EFL Cup 2018/19)

2019-01-08 | Tottenham 1-0 Chelsea (EFL Cup 2018/19)

2018-11-24 | Tottenham 3-1 Chelsea (Premier League 2018/19)

2018-04-01 | Chelsea 1-3 Tottenham (Premier League 2017/18)

2017-08-20 | Tottenham 1-2 Chelsea (Premier League 2017/18)

2017-04-22 | Chelsea 4-2 Tottenham (FA Cup 16/17)

2017-01-04 | Tottenham 2-0 Chelsea (Premier League 2016/17)

Tottenham vs Chelsea EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO juegan hoy martes 29 de septiembre por los octavos de final de la Capital One Cup. El partido está fijado en el Estadio de los 'Spurs' a la 1:45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2 para toda Latinoamérica. Sigue todas las incidencias y la reproducción de los goles en video en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Tottenham Hotspur jugará su segundo de tres partidos en el espacio de solo cinco días el martes por la noche cuando se enfrente a sus amargos rivales Chelsea en un derbi de la Copa EFL en Londres. Un lugar en la quinta ronda está en juego, pero ambos equipos deben recuperarse de los decepcionantes empates del fin de semana en la Premier League.

El polvo aún no se ha asentado en la forma tan disputada en la que Tottenham vio cómo la victoria se convirtió en un empate contra el Newcastle United el pasado domingo.

La decisión de penalti de balonmano que cayó sobre Eric Dier en el tiempo de descuento provocó una comprensible protesta en el mundo del fútbol, ​​ya que los pedidos de que se cambiara la desconcertante ley se hicieron aún más fuertes después de un fin de semana ya controvertido en ese sentido.

