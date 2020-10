Rivaldo comparte su vaticinio: "Brasil es favorito ante Perú en Lima"

La Selección de Brasil se enfrentará ante Perú en la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional, en un vibrante duelo que pondrá cara a cara a los últimos finalistas de la Copa América. En ese sentido, el histórico Rivaldo compartió su vaticinio de quién llegará mejor a este encuentro.

Rivaldo, quien fue campeón en el Mundial Corea Japón 2002 con Brasil, señaló que el 'Scratch' es el favorito para el partido en Lima, lo cual se incrementa dada a la ausencia de Paolo Guerrero.

“Brasil visitará Lima para enfrentar a Perú y esa será una buena oportunidad para entender si Brasil tendrá una fase de clasificación cómoda si lograra ganar allí, entonces Brasil dará un gran paso para simplificar su camino a Qatar 2022. Además, e incluso teniendo algunos buenos jugadores, Perú no podrá utilizar a su estrella Paolo Guerrero. Es muy peligroso en el área y cualquier falta de atención podría ser costosa con él cerca, por lo que esto solo refuerza la idea de que Brasil sea el favorito en Lima”, señaló el también embajador de Betfair.

De otro lado, el popular 'Rivo' considera que el 'Penta' no tendrá inconvenientes para clasificar de forma directa al venidero Mundial en Qatar.

"La selección brasileña comenzará su campaña para la Copa del Mundo 2022 la próxima semana y estoy seguro de que el equipo de Tite no tendrá demasiados problemas para clasificar a Qatar. Por supuesto, puede haber algunos partidos difíciles, especialmente fuera de casa, pero Brasil ya ha estado en todos los Mundiales antes y no creo que haya ninguna sorpresa esta vez. Recuerdo que en 2001 sólo nos clasificamos en el último partido y tuvimos que sufrir, pero luego nos coronamos campeones del mundo. De todos modos, no creo que se repitan esas dificultades porque Brasil tiene una plantilla fantástica y Tite está haciendo un trabajo sólido”, enfatizó.

Cabe recordar que Brasil recibirá a Bolivia el próximo viernes 9 de octubre y luego viajará a Lima para medirse el siguiente martes ante Perú, como parte de sus duelos por la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.