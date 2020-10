Luis Suárez sobre su salida del Barcelona: “Tal vez les molestaba que me lleve bien con Leo” - VIDEO

La travesía de Luis Suárez en el Barcelona terminó de forma inesperada, dado que de un momento a otro quedó fuera de los planes del primer equipo. La llegada de Ronald Koeman como entrenador fue el puntazo final de su partida al Atlético Madrid, que todavía genera controversia y el goleador decidió referirse al tema.

Tras su participación en el Uruguay vs Chile por el inicio de las eliminatorias Qatar 2022, el futbolista tuvo una charla con 90 minutos de fútbol de ESPN, en la que no pudo evitar hablar sobre su partida al Atlético Madrid. De cierta forma, Luis Suárez acusó que fue decisión de la directiva, que tal vez estaba incómoda.

“¿Si digo que me echaron porque me quería alejar de Messi? Una imagen vale más que mil palabras. Capaz les molestaba que me llevara bien con Leo”, expresó Luis Suárez en la conversación. Durante su respuesta traba de ocultar su molestia con una carcajada, aunque imposible hacerlo. Todavía hay un evidente malestar.

“Tal vez esa relación que teníamos, que nos buscábamos adentro y afuera de la cancha no les gustaba, pero lo hacíamos por el bien del equipo”, añadió Luis Suárez. La relación amical entre los dos todavía perdura y Lionel Messi incluso estuvo cerca de abandonar Barcelona, siendo una de las razones la mala relación con la dirigencia.

¿Cuántas temporadas jugó Luis Suárez en el Barcelona?

Luis Suárez se convirtió en el flamante fichaje del Barcelona en el 2014, luego de cuatro temporadas brillantes con Liverpool en la Premier League. El delantero uruguayo no pudo estar desde el inicio de la temporada 2014-15 por suspensión, pero desde el momento en el que le tocó jugar respondió con goles.

En su primera campaña logró 16 anotaciones en 27 partidos y en la siguiente marcó un récord al celebrar 40 goles en 35 presentaciones. Luego de seis temporadas, el ‘Pistolero’ sumó 283 encuentros disputados, mientras que anotó 198 goles y asistió a sus compañeros en 97 ocasiones. Impresionante nivel.