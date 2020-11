Chilavert se hartó de Ruggeri: "Ya veremos el día que me lo encuentre"

El mítico ex arquero de la selección de Paraguay y Vélez Sarsfield, José Luis Chilavert, respondió a las declaraciones que vierte Óscar Ruggeri en el programa de televisión '90 Minutos de Fútbol', espacio que se transmite por la señal internacional de ESPN.

Para el 'Cabezón', en reiteradas ocasiones, ha afirmado que si tuviera la oportunidad de volverle a entrar al ex '1' de la 'Albirroja' no fallaría. Esto ocurrió en un duelo entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo en 1996.

El Diario Olé recogió las declaraciones del ex mundialista en Francia 1998 quien decidió responderle al ex zaguero de la 'albiceleste'. "Ruggeri sigue diciendo que me quiso fracturar, se sigue festejando. Ya veremos el día que me lo encuentre en la calle. Es muy guapo en la tele. Pero mano a mano...", expresó.

¿Cómo es que nació la rivalidad entre Chilavert y Ruggeri?

Ambos fueron muy buenos compañeros en el Vélez Sarsfield de 1992. Dirigidos por Luján Manera, medios argentinos refieren que algo se rompió en ese vestuario que se formaron dos bandos: Ruggeri y Gareca por un lado; Trotta y Chilavert por el otro.

El 'Cabezón' se terminó yendo al Ancona de la Serie A de Italia, mientras que el guardameta se quedó y lo ganó todo con Bianchi. “Él piensa que yo lo mandé echar de Vélez. Pero en el mundo del fútbol todo se sabe”, mencionó el paraguayo.

Desde entonces, fue odio total entre ambos. Se encontraron por las Eliminatorias Estados Unidos 1994 en donde hubo un par de manotazos entre ambos. Argentina venció a Paraguay en aquel duelo por 3-1.

Sin embargo, el pasado 6 de agosto de 1996 fua le fecha en donde el volcán entre los dos erupcionó. Ruggeri acusó a Chilavert de haberlo escupido y él decidió entrar por atrás con una artera patada. Lo curioso es que el árbitro Ángel Sánchez decidió no expulsarlo.

Fue la última jugada de Ruggeri en el duelo dado que el 'Bambino' Veira decidió sacarlo del terreno de juego. "Cuando me escupió, le dije al árbitro Sánchez. 'No lo echés, eh, porque una le voy a pegar'. Y por primera vez en 19 años fui con la intención de lastimar", declaró Ruggeri quien cuenta haber ido a buscar a Chilavert después del duelo, pero este último se terminó yendo.