Jean Clair Todibo no jugó un minuto en Benfica y regresa al Barcelona

El defensa francés Jean-Clair Todibo el pasado cinco de octubre fue cedido a préstamo a Benfica por el FC Barcelona hasta el año 2022 pero luego de dos meses y cinco días el club portugués ha decidido que el futbolista no sigue más en la institución y que lo devuelve al ‘Barza’.

La noticia es realmente sorprendente. El central de 20 años ni siquiera ha tenido la oportunidad de debutar con el cuadro portugués. Hace un mes se publicó que era a causa de una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho sin embargo el entrenador ha marcado distancias porque ahora está recuperado.

En la víspera al partido entre Benfica y el Standard de Lieja por la Europa League, Jorge Jesús hizo detonar la bomba. “Todibo no estará ante el Standard. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando", expresó.

La imagen que el club sacó de ambos abrazados y muy sonrientes el día de la presentación como nuevo jugador del cuadro de ‘Las Águilas’, se hizo pedacitos. La declaración tajante que hizo el entrenador no sería más que el inicio de la cuenta regresiva para que se consume pronto la partida de un jugador que llegó entre bombos y platillos y que ahora se marchará por la puerta falsa.

Y es que basta hacer un viaje rápido al pasado para situarnos en aquel 5 de octubre de este año cuando el Barcelona mediante un comunicado informó al mundo que Benfica se hacía cargo de la ficha del jugador valorizada en 2, 3 millones de dólares más una opción de compra por 23,5 millones de dólares. Finalmente, todo se vino abajo. Todibo deberá volver a Barcelona donde tiene contrato hasta el mes de junio del año 2023.