Hernán Rengifo sobre Robert Lewandowski: "Sabía que llegaría lejos"

Pocos son los jugadores que se pueden dar el lujo de decir que Robert Lewandowski fue su suplente. Uno de ellos es Hernán Rengifo, atacante del Alianza Universidad, quien se pronunció sobre su excompañero en el Lech Poznán y actualmente Mejor Jugador de la FIFA.

En declaraciones para TV Perú Deportes, el popular 'Charapa' sostuvo que desde un principio sabía que 'Lewa' iba a llegar lejos y no estuvo equivocado. El artillero del Bayern Múnich le ganó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los premios The Best 2020.

"Él (Lewandowski) se comunicaba solo en polaco pero era tan crack que no teníamos que hablar el mismo idioma para entendernos. Es un talento puro, se veía desde el entrenamiento. Sabía que llegaría lejos y va a seguir rompiendo récords hasta su retiro", apuntó Rengifo para TV Perú Deportes.

El 'Charapa' defendió los colores del Lech Poznán allá por los años 2007 al 2009, donde coincidió con Robert Lewandowski. El peruano era titular y el polaco su suplente. Posteriormente, 'Lewa' fichó por el Borussia Dortmund y se consolidó como uno de los mejores centrodelanteros.

El artillero polaco marcó 103 goles en 183 partidos con las 'Abejas' y ello despertó el interés del Real Madrid, que intentó ficharlo por todos los medios pero no lo consiguió. El "9" terminó recalando en las filas del Bayern Múnich.

El nacido en Varsovia fue vital en la obtención de la última Champions League y ello fue un punto a su favor, sumado a sus otros merecimientos, para ganarle a Cristiano y Leo Messi en las votaciones en los premios The Best 2020.