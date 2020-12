Bolívar vs Oriente Petrolero EN VIVO: Horarios, canales TV y dónde ver fecha final de Apertura 2020

Bolívar vs Oriente Petrolero EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO ONLINE | Este jueves 31 de diciembre se juega el partido por la fecha 26 del Torneo Apertura 2020. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora boliviana) en el Hernando Siles de La Paz y será transmitido por Tigo Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Bolívar, el club más ganador del fútbol boliviano, se juega la vida ante un Oriente Petrolero muy diezmado y apelará a que Blooming y Nacional Potosí como aliados para quedarse con una de las dos posibilidades que le queda para salvar el 2020.

Y es que el equipo de Natxo González, exlíder del fútbol boliviano y hoy con 46 puntos, perdió dicha condición en la penúltima fecha y ya no tiene la primera opción al título, en manos de Always Ready (48) y The Strongest (47).

Ahora bien, a diferencia de sus rivales por el título, la 'Academia' enfrentará a un Oriente Petrolero que ya no pelea por nada y que cuenta con 12 bajas para el partido, 10 de ellos por covid-19.

Marcelo Suárez, Daniel Franco, Alan Mercado, Daniel Rojas, Matheo Zoch, Carmelo Algarañaz, José Alfredo Castillo, Norberto Palmieri, Juan Carlos Montenegro y Gustavo Olguín serán las ausencias por contagio mientras Carlos Soliz por suspensión y el mexicano Marco Bueno por rescisión de contrato.

Aunque el título es el gran objetivo, Bolívar no le haría asco acabar segundo considerando que el subcampeón clasificará de manera directa a la Copa Libertadores y se embolsará una cifra nada despreciable de 3 millones de dólares.

Cabe destacar que ante un posible empate en puntos en la punta de la Liga Boliviana, prevalecerá la diferencia de gol. Hoy por hoy Always Ready, The Strongest y Bolívar cuenta con la misma cifra (28).

Bolívar vs Oriente Petrolero: horarios en el mundo

13:00 horas para Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala

14:00 horas para Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México DF

15:00 horas para Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Nueva York)

16:00 horas para Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

19:00 horas para Inglaterra y Portugal

20:00 horas para Francia, España, Italia y Alemania

Ver TiGO Sports EN VIVO

TiGO Sports vía Satélite

Canal 1 (SD)

Canal 8 (HD)

TiGO Sports vía cable

Canal 700 (TiGO Sports HD)

Canal 717 (TiGO Sports 2 HD)

Canal 718 (TiGO Sports 3 HD)

