Con Boca vs River y Chivas vs América: la lista de 5 superclásicos programados para este domingo - FOTOS

Los amantes de fútbol vienen contando las horas para vivir tanto el Boca vs River y Chivas vs América, pero estos no son los únicos superclásicos que tendrán lugar el domingo 14 de marzo. A continuación conoce los cinco partidazos que acaparan la atención.

1. Boca vs River

El superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio La Bombonera.

2. Chivas vs América

El popular 'Clásico Nacional' de México entre Chivas y América tendrá lugar este domingo en el Estadio Akron desde las 9 p.m. (hora peruana) por la jornada 11 del Clausura del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

3. Flamengo vs Fluminense

El tan arraigado clásico carioca entre Flamengo y Fluminense se disputará este domingo desde las 4 p.m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná por la Fecha 3 de Campeonato Carioca 2021.

4. Arsenal vs Tottenham

El derbi de Londres entre Arsenal y Tottenham vivirá una nueva edición este domingo por la fecha 28 de la Premier League, en un encuentro programado para las 11.30 p.m. (Hora peruana) en el Emirates Stadium.

5. Sevilla vs Betis

El derbi andaluz entre Sevilla y Betis será uno de los partidos llamativos de la jornada 27 de LaLiga, en un vibrante encuentro que tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 3 p.m. (hora peruana).

