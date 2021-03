Técnico del Almería explotó en conferencia por penal en contra a los 97' - VIDEO

El VAR fue nuevamente objeto de escándalo en el empate entre Almería y Leganés por la Segunda División de España. Cuando parecía que los rojiblancos se llevaban el triunfo por 1-0 tras un tanto de Morlanes a los 92’, el Video Arbitraje cobró penal a favor de los “pepineros” por una jugada que había sido pitada en primera instancia como falta del Leganés.

Este hecho desencadenó la ira del técnico del Almería, quien estalló en la conferencia post partido. "Yo no puedo estar aquí partido tras partido, con toda mi paciencia y tranquilidad, como si no hubiera pasado nada. Estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho”, declaró José Gomes.

El estratega portugués señaló que su incomodidad viene por la forma en que usan la tecnología más no por el Video Arbitraje en sí. “El VAR es una herramienta espectacular, pero sólo si está bien utilizado. Si no hay una certeza al 100% de lo que ha pasado no puede intervenir. En casa de este rival, el VAR ya nos anuló un gol".

Así mismo, Gomes expresó su preocupación por esta clase de errores, los cuales están afectando a varios equipos de la liga española. "Hay muchas situaciones. Para el bien del fútbol hay que entender lo que le pasa sobre el campo. Esta jornada me ha tocado a mí, pero en otras le tocará a otro. Pero siempre hay problemas. Si no hay seguridad, que dejen al árbitro pitar. Además, hoy el árbitro ha pitado muy bien lo que tenía que pitar. Es falta sobre Maras. No entiendo cómo una falta a nuestro favor acaba en penalti en contra".

Por último, el DT rojiblanco reconoció su enorme fastidio por este hecho y recalcó la responsabilidad que tiene de salir en defensa de su club. “Ahora estoy en caliente pero tengo que hablar así. Esto es lo que están sintiendo todos los seguidores del Almería. Soy la cara del equipo y tengo que defenderlo. Esto no puede ser".

Tras este empate, el Almería se ubica en el tercer lugar de La Liga SmartBank con 57 puntos, a 4 de la zona de ascenso directo a la Primera División, mientras que el Leganés le pisa los talones en la cuarta casilla con 54 puntos.